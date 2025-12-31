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AJ3270D Clock radio for iPod/ iPhone

AJ3270D/12

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Dock iPod/iPhone apa pun, bahkan dalam casing

Dock iPod/iPhone apa pun, bahkan dalam casing

Port docking spring-loaded yang dirancang cerdas dengan mudah mengakomodasi semua iPod atau iPhone, tanpa adaptor khusus. Terlebih lagi, dapat berfungsi bahkan tanpa casing pelindungnya - cukup pasang iPod atau iPhone Anda pada dock. Sekarang Anda dapat menikmati musik tanpa kerumitan.

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.

Putar dan isi ulang iPod/iPhone Anda secara bersamaan

Putar dan isi ulang iPod/iPhone Anda secara bersamaan

Nikmati musik MP3 favorit sambil mengisi daya iPod/iPhone Anda! Dock ini langsung menghubungkan perangkat portabel ke sistem hiburan Docking, sehingga Anda dapat mendengarkan musik favorit dalam suara yang luar biasa. Dock ini juga mengisi daya iPod/iPhone selagi memutar musik, sehingga Anda dapat mendengarkan musik dan tidak lagi khawatir akan kehabisan daya baterai pemutar portabel Anda. Sistem hiburan Docking ini secara otomatis mengisi daya perangkat portabel ketika sedang docking.

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