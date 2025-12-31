Cadangan waktu dan alarm untuk bangun tidur tepat waktu meskipun daya terputus

Jika terjadi kegagalan daya, jam pintar ini akan tetap menjaga waktu dan pengaturan tepercaya. Alarm yang dijadwalkan akan tetap aktif meskipun layar mati - semua ini berkat baterai pra-pemasangan. Saat daya kembali menyala, tidak diperlukan penyesuaian jam atau mengembalikan pengaturan. Lebih hebatnya lagi, jika cadangan daya tidak disimpan, baterai akan memberikan energi yang cukup untuk buzzer menyala pada waktu alarm yang sudah diatur - memastikan Anda tidak telat bangun tidur.