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Dihentikan

AJ3650 Digital tuning clock radio

AJ3650/12

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.

Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda

Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda

Sistem audio Philips dilengkapi dengan dua waktu alarm. Atur satu waktu alarm untuk membangunkan Anda dan waktu lain untuk membangunkan pasangan Anda.

Mengulang alarm untuk snooze tambahan

Mengulang alarm untuk snooze tambahan

Untuk tidur yang lebih lama, radio Jam Philips memiliki fitur snooze. Ketika alarm berbunyi dan Anda ingin tidur sedikit lebih lama, cukup tekan tombol Ulang Alarm satu kali dan lanjutkan tidur Anda. Sembilan menit kemudian alarm akan berbunyi lagi. Anda dapat terus menekan tombol Ulang Alarm setiap sembilan menit sekali sampai Anda menonaktifkan alarm.

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

23/06/2015

Singapore

Singapore

Best ever projection clock, of all models that have come out

This model from Philips, AJ3650 projection clock is the best projection clock I have seen around but unfortunately this is not available anywhere now and not sure why Philips kills such nice products (I remembered their older HQ-81xx series to be the best but now the latest models are awful). This clock projection is very nice, aptly bright with cool font, displays indoor and outdoor temp, projection can be adjusted anywhere 360 deg around to the ceiling or side walls. Wanted to buy one more but can never find out, Philps please bring it back and do not kill such nice products or let me know where I can buy.

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Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ3650 Digital tuning clock radio

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