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Dihentikan

Radio Jam

AJ3700/12

Bangun dan bersinarlah!

Setiap hari itu unik bagi Anda, karenanya jam radio Philips yang ramah cocok dijadikan teman istimewa di pagi hari. Fitur proyeksi waktunya memancarkan tampilan waktu di permukaan mana pun - cukup bangun, buka mata, dan waktu akan terlihat. Setiap pagi menjadi lebih baik

Lihat semua manfaat

dengan proyeksi waktu

Bangun dan bersinarlah!

  • Proyeksi waktu

  • FM, Penyelarasan digital

  • Alarm ganda

  • Menggunakan baterai atau listrik AC

Proyeksi Waktu, cara melihat waktu yang membuka mata Anda

Proyeksi waktu membiarkan Anda memproyeksikan waktu di semua permukaan dan di berbagai sudut. Sistem proyeksi inovatif memastikan waktu akan selalu dalam posisi dan orientasi yang tepat. Tidak seperti layar LCD konvensional, layar LCD negatif memungkinkan cahaya menyala tanpa gangguan yang signifikan. Lampu LED yang kuat memancarkan cahaya LCD negatif untuk memproyeksikan cahaya dalam jarak tertentu. Dengan lensa yang akurat, jam memproyeksikan gambar dan bahkan menyesuaikan fokus sesuai keinginan Anda. Tak perlu repot bangkit untuk mengecek waktu - cukup buka mata saja!

Putar & balikkan gambar proyeksi untuk memudahkan melihat jam

Layar LCD backlit yang besar untuk memudahkan melihat jam dalam kondisi remang

Layar LCD backlit yang besar untuk memudahkan melihat jam dalam kondisi remang

Layar LCD backlit memastikan tampilan yang mudah dan pengoperasian dalam kondisi cahaya rendah, dan memberikan informasi yang jelas seketika.

Spesifikasi Teknis

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