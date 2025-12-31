2 year warranty
Dihentikan
AJ3700/12
Bangun dan bersinarlah!
Setiap hari itu unik bagi Anda, karenanya jam radio Philips yang ramah cocok dijadikan teman istimewa di pagi hari. Fitur proyeksi waktunya memancarkan tampilan waktu di permukaan mana pun - cukup bangun, buka mata, dan waktu akan terlihat. Setiap pagi menjadi lebih baik
Proyeksi waktu
FM, Penyelarasan digital
Alarm ganda
Menggunakan baterai atau listrik AC
Proyeksi waktu membiarkan Anda memproyeksikan waktu di semua permukaan dan di berbagai sudut. Sistem proyeksi inovatif memastikan waktu akan selalu dalam posisi dan orientasi yang tepat. Tidak seperti layar LCD konvensional, layar LCD negatif memungkinkan cahaya menyala tanpa gangguan yang signifikan. Lampu LED yang kuat memancarkan cahaya LCD negatif untuk memproyeksikan cahaya dalam jarak tertentu. Dengan lensa yang akurat, jam memproyeksikan gambar dan bahkan menyesuaikan fokus sesuai keinginan Anda. Tak perlu repot bangkit untuk mengecek waktu - cukup buka mata saja!
Layar LCD backlit memastikan tampilan yang mudah dan pengoperasian dalam kondisi cahaya rendah, dan memberikan informasi yang jelas seketika.
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