Proyeksi Waktu, cara melihat waktu yang membuka mata Anda

Proyeksi waktu membiarkan Anda memproyeksikan waktu di semua permukaan dan di berbagai sudut. Sistem proyeksi inovatif memastikan waktu akan selalu dalam posisi dan orientasi yang tepat. Tidak seperti layar LCD konvensional, layar LCD negatif memungkinkan cahaya menyala tanpa gangguan yang signifikan. Lampu LED yang kuat memancarkan cahaya LCD negatif untuk memproyeksikan cahaya dalam jarak tertentu. Dengan lensa yang akurat, jam memproyeksikan gambar dan bahkan menyesuaikan fokus sesuai keinginan Anda. Tak perlu repot bangkit untuk mengecek waktu - cukup buka mata saja!