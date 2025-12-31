2 year warranty
Dihentikan
AJ4200/12
Dibangunkan dengan stasiun radio favorit dan alarm buzzer. Atur alarm pada radio Jam Philips Anda untuk bangun tidur dengan stasiun radio yang terakhir kali didengar atau pilih untuk dibangunkan dengan suara buzzer. Ketika waktu bangun tidur tiba, radio Jam Philips Anda akan secara otomatis menyalakan stasiun radio atau memicu buzzer untuk bersuara.
Cukup selaraskan stasiun yang ingin diprasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa perlu berulang-ulang menyelaraskan frekuensi secara manual.
Dirancang untuk gaya hidup masa kini, radio jam ini memiliki fitur alarm ganda, yang memungkinkan Anda mengatur alarm dengan waktu berbeda untuk hari kerja dan akhir pekan atau bahkan mengatur alarm yang berbeda bagi pasangan. Pengaturan alarm dapat disesuaikan dengan waktu alarm yang sama untuk sepanjang minggu, dari Senin sampai Minggu. Atau Anda dapat mengatur alarm untuk memulai hari lebih awal di hari kerja, dari Senin sampai Jumat, dan bersantai di hari Sabtu dan Minggu. Apa pun pilihan Anda, fitur praktis ini akan membantu Anda dari kerepotan mengatur waktu alarm yang berbeda setiap malamnya.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan