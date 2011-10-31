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Dihentikan

AJ5030 Clock Radio

AJ5030/12

3

| (24) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Cadangan waktu dan alarm untuk bangun tidur tepat waktu meskipun daya terputus

Jika terjadi kegagalan daya, jam pintar ini akan tetap menjaga waktu dan pengaturan tepercaya. Alarm yang dijadwalkan akan tetap aktif meskipun layar mati - semua ini berkat baterai pra-pemasangan. Saat daya kembali menyala, tidak diperlukan penyesuaian jam atau mengembalikan pengaturan. Lebih hebatnya lagi, jika cadangan daya tidak disimpan, baterai akan memberikan energi yang cukup untuk buzzer menyala pada waktu alarm yang sudah diatur - memastikan Anda tidak telat bangun tidur.

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa

Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.

Kecerahan layar yang dapat diatur untuk kenyamanan melihat

Kecerahan layar yang dapat diatur memungkinkan Anda mengatur layar sesuai kebutuhan.

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3.0

dari 5

24

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

31/10/2011

Singapore

Singapore

very good and easy to use as alarm clock.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio

09/02/2015

Indonesia

Indonesia

Excellent product with great features

I love the Philip time projection clock radio. I purchased this product when I was in Bali Indonesia because I have never seen it in Australia before. It is great in the night when you are in bed as you can project the time on the ceiling above you.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio

14/06/2012

Singapore

Singapore

Clock Projection is better than older model AJ3600, much bigger and could also adjust sharpness. It could be a great gift for parents to check the time by just look up into the ceiling during night sleep. i recommended to my sibling and they bought it too. Take note, another model look similar but without time projection.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio

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