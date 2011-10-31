2 year warranty
Dihentikan
Jika terjadi kegagalan daya, jam pintar ini akan tetap menjaga waktu dan pengaturan tepercaya. Alarm yang dijadwalkan akan tetap aktif meskipun layar mati - semua ini berkat baterai pra-pemasangan. Saat daya kembali menyala, tidak diperlukan penyesuaian jam atau mengembalikan pengaturan. Lebih hebatnya lagi, jika cadangan daya tidak disimpan, baterai akan memberikan energi yang cukup untuk buzzer menyala pada waktu alarm yang sudah diatur - memastikan Anda tidak telat bangun tidur.
Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.
Kecerahan layar yang dapat diatur memungkinkan Anda mengatur layar sesuai kebutuhan.
3.0
dari 5
24
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
LOO_LAYCHUA
31/10/2011
Singapore
very good and easy to use as alarm clock.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio
Johnno
09/02/2015
Indonesia
Excellent product with great features
I love the Philip time projection clock radio. I purchased this product when I was in Bali Indonesia because I have never seen it in Australia before. It is great in the night when you are in bed as you can project the time on the ceiling above you.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio
Kim_LingTan
14/06/2012
Singapore
Clock Projection is better than older model AJ3600, much bigger and could also adjust sharpness. It could be a great gift for parents to check the time by just look up into the ceiling during night sleep. i recommended to my sibling and they bought it too. Take note, another model look similar but without time projection.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ5030 Clock Radio