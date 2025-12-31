2 year warranty
Dihentikan
AJ5300D/98
Tidak ada cara terbaik untuk bangun tidur atau mendengarkan radio tanpa aplikasi HomeStudio Philips gratis. Cukup unduh aplikasi dari Apple App Store untuk menikmati beragam fitur menarik. Misalnya pengaturan alarm canggih memberikan Anda fleksibilitas terbaik dalam pengaturan alarm - termasuk volume alarm, durasi, tanggal, dan suara. Anda juga akan mendapatkan antarmuka pengguna yang lebih baik ketika mendengarkan radio, dengan fungsi prasetel stasiun yang mudah digunakan.
Nikmati musik MP3 favorit sambil mengisi daya iPod/iPhone Anda! Dock ini menghubungkan langsung perangkat portabel ke sistem hiburan Docking, sehingga Anda dapat mendengarkan musik favorit dalam suara yang luar biasa. Dock ini juga mengisi daya iPod/iPhone selagi memutar musik, sehingga Anda dapat mendengarkan musik dan tidak lagi khawatir akan kehabisan daya baterai pemutar portabel Anda. Sistem hiburan Docking ini secara otomatis mengisi daya perangkat portabel ketika sedang docking.
FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.
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