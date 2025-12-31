2 year warranty
Dihentikan
AJ5305D/12
Dibangunkan oleh suara hebat dari iPod/iPhone Anda
Awali hari Anda dengan jam radio & docking station Philips. Philips App gratis menawarkan pengalaman radio dan bangun tidur yang lebih baik, sedangkan daya 4WRMS dari perangkat ini menghadirkan suara yang kuat dan jernih. Cukup pasangkan iPod/iPhone di atas docking, bahkan saat masih menggunakan casing-nya.
dengan konektor Lightning
untuk iPod/iPhone
FM, alarm ganda
4W
Tidak ada cara terbaik untuk bangun tidur atau mendengarkan radio tanpa aplikasi HomeStudio Philips gratis. Cukup unduh aplikasi dari Apple App Store untuk menikmati beragam fitur menarik. Misalnya pengaturan alarm canggih memberikan Anda fleksibilitas terbaik dalam pengaturan alarm - termasuk volume alarm, durasi, tanggal, dan suara. Anda juga akan mendapatkan antarmuka pengguna yang lebih baik ketika mendengarkan radio, dengan fungsi prasetel stasiun yang mudah digunakan.
RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Pada dasarnya, amplifier terbatas pada energi listrik untuk memperkuat dan mengeraskan suara dengan energi listrik yang diubah ke energi suara, tanpa gangguan sinyal audio. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.
FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.
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