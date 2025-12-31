Aplikasi HomeStudio gratis untuk pengalaman bangun tidur & radio yang luar biasa

Tidak ada cara terbaik untuk bangun tidur atau mendengarkan radio tanpa aplikasi HomeStudio Philips gratis. Cukup unduh aplikasi dari Apple App Store untuk menikmati beragam fitur menarik. Misalnya pengaturan alarm canggih memberikan Anda fleksibilitas terbaik dalam pengaturan alarm - termasuk volume alarm, durasi, tanggal, dan suara. Anda juga akan mendapatkan antarmuka pengguna yang lebih baik ketika mendengarkan radio, dengan fungsi prasetel stasiun yang mudah digunakan.