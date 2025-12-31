2 year warranty
Dihentikan
AJ7000/12
Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.
Untuk tidur yang lebih lama, radio Jam Philips memiliki fitur snooze. Ketika alarm berbunyi dan Anda ingin tidur sedikit lebih lama, cukup tekan tombol Ulang Alarm satu kali dan lanjutkan tidur Anda. Sembilan menit kemudian alarm akan berbunyi lagi. Anda dapat terus menekan tombol Ulang Alarm setiap sembilan menit sekali sampai Anda menonaktifkan alarm.
Jika terjadi kegagalan daya, jam pintar ini akan tetap menjaga waktu dan pengaturan tepercaya. Alarm yang dijadwalkan akan tetap aktif meskipun layar mati - semua ini berkat baterai pra-pemasangan. Saat daya kembali menyala, tidak diperlukan penyesuaian jam atau mengembalikan pengaturan. Lebih hebatnya lagi, jika cadangan daya tidak disimpan, baterai akan memberikan energi yang cukup untuk buzzer menyala pada waktu alarm yang sudah diatur - memastikan Anda tidak telat bangun tidur.
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