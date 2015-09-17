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Dihentikan

stasiun docking untuk iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

4.3

| (3) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Dibangunkan musik hebat

Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda melalui konektor Lightning, dan dapatkan suara yang kaya dan jernih. Jam radio alarm yang trendi ini dilengkapi port USB ekstra sehingga daya perangkat lain bisa segera diisi dan Anda bisa bangun tepat waktu

Lihat semua manfaat

dengan docking station iPod/iPhone/iPad ini

Dibangunkan musik hebat

  • dengan konektor Lightning

  • untuk iPod/iPhone/iPad

  • Port USB untuk pengisian daya

  • 8W, FM, Alarm dual

Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning

Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning

Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/iPhone/iPad via konektor Lightning baru! Letakkan perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan diisi daya selagi memutarkan musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya.

Driver speaker neodymium untuk suara yang kaya dan jernih

Daya output total RMS 8W

Daya output total RMS 8W

Sistem ini memiliki daya output total RMS 8W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.3

dari 5

3

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

3
2
1

17/09/2015

Australia

Australia

Fantastic

Great clock radio,fantastic sound,display brightness control,easy to use,has battery back up,usb charging,nice clear display/12/24 format and looks great, looks like another quality Philips product....keep up the good work!!!!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad

08/03/2021

Singapore

Singapore

Hope it will last 6 year like my old philips dock

New brought so not sure yet. My old philips dock last 6 years after 1 repair as did not work well when brought.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad

Tanggal Penggunaan 2021-02-08

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad

Tanggal Penggunaan 2021-02-08

16/12/2016

Singapore

Singapore

THIS IS SIMPLY A GREAT PRODUCT

I LIKE THIS DOCK AND IMPRESSIVE SOUNDS. BUT SOMETIMES I HAD TO RESET THE DOCK AS IT DOES NOT RESPONDS TO MY BUTTON COMMANDS.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad

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