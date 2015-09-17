2 year warranty
Dihentikan
Dibangunkan musik hebat
Putar dan isi daya iPod/iPhone/iPad Anda melalui konektor Lightning, dan dapatkan suara yang kaya dan jernih. Jam radio alarm yang trendi ini dilengkapi port USB ekstra sehingga daya perangkat lain bisa segera diisi dan Anda bisa bangun tepat waktu
dengan konektor Lightning
untuk iPod/iPhone/iPad
Port USB untuk pengisian daya
8W, FM, Alarm dual
Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/iPhone/iPad via konektor Lightning baru! Letakkan perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan diisi daya selagi memutarkan musik, Anda tidak perlu khawatir kehabisan daya.
Sistem ini memiliki daya output total RMS 8W. RMS mengacu pada Root Mean Square yang merupakan pengukuran umum daya audio, atau daya listrik yang ditransfer dari amplifier audio ke pengeras suara, yang diukur dalam watt. Jumlah daya listrik yang dikirimkan ke pengeras suara dan sensitivitasnya menentukan daya suara yang dihasilkan. Semakin tinggi ukuran watt, semakin baik pula daya suara yang dihasilkan speaker.
4.3
dari 5
3
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Greg73
17/09/2015
Australia
Fantastic
Great clock radio,fantastic sound,display brightness control,easy to use,has battery back up,usb charging,nice clear display/12/24 format and looks great, looks like another quality Philips product....keep up the good work!!!!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad
Ken81
08/03/2021
Singapore
Hope it will last 6 year like my old philips dock
New brought so not sure yet. My old philips dock last 6 years after 1 repair as did not work well when brought.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad
Tanggal Penggunaan 2021-02-08
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad
Tanggal Penggunaan 2021-02-08
MANOJTW
16/12/2016
Singapore
THIS IS SIMPLY A GREAT PRODUCT
I LIKE THIS DOCK AND IMPRESSIVE SOUNDS. BUT SOMETIMES I HAD TO RESET THE DOCK AS IT DOES NOT RESPONDS TO MY BUTTON COMMANDS.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AJ7050D docking station for iPod/iPhone/iPad