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Dihentikan

AS141 docking speaker with Bluetooth®

AS141/98

2

| (1) Ulasan

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Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda

Alarm dual untuk membangunkan Anda dan pasangan di waktu yang berbeda

Sistem audio Philips dilengkapi dengan dua waktu alarm. Atur satu waktu alarm untuk membangunkan Anda dan waktu lain untuk membangunkan pasangan Anda.

Penyelarasan digital FM dengan prasetel

Penyelarasan digital FM dengan prasetel

FM Digital menawarkan pilihan musik tambahan ke pilihan musik Anda pada sistem audio Philips Anda. Cukup selaraskan stasiun yang ingin Anda prasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa setiap kali menyelaraskan frekuensi secara manual.

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2.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
1

15/10/2014

Australia

Australia

Don't try dock a Galaxy Tab S 8.4 - might "blow" you micro USB charger

Had this dock for just over a year now and recently acquired a Galaxy Tab S 8.4. The first night I docked it had only 26% charge the next morning. Not sure if the Galaxy Tab S overloaded it's Micro USB during the night but even if I dock my Galaxy S4 Mini nothing charges anymore. Everything else still works fine. Luckily it did not damage the Tab.

Ulasan ini dibuat untuk AS141 docking speaker with Bluetooth®

Ulasan ini dibuat untuk AS141 docking speaker with Bluetooth®

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