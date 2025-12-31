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AquaShieldPemanas air elektrik

AWH1130/70

Mandi air hangat dengan nyaman

Dengan teknologi Heat-Express 200 W, pemanas air elektrik Philips mampu memanaskan air dengan cepat. Produk ini juga menggunakan tangki bagian dalam berlapis enamel dengan anoda magnesium yang dapat mencegah korosi, tahan lama, dan aman.

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Perlindungan menyeluruh SafeShield

Mandi air hangat dengan nyaman

  • Penyimpanan 10L

  • 200 W

  • Elemen pemanas tunggal

  • Kontrol mekanis

Tangki enamel dengan anoda magnesium untuk memberikan perlindungan yang lebih baik

Tangki bagian dalam SPCC dengan lapisan enamel elektrostatik dan anoda magnesium dapat menstabilkan kinerja pemanasan dan isolasi serta antikorosi untuk penggunaan jangka panjang.

Sistem Pemanasan Efisiensi Tinggi mempercepat waktu pemanasan

Elemen pemanas baja antikarat 200 W 310S dapat mempercepat waktu pemanasan air sehingga Anda dapat mandi air hangat dengan nyaman. Antikorosi, antikerak, antioksidasi dalam suhu tinggi, transfer panas tinggi secara efisien, dan tahan lama.

Perlindungan Safeblock terhadap sengatan listrik

Dilengkapi perangkat keselamatan ELCB yang mampu mengurangi risiko sengatan listrik agar Anda dapat mandi dengan aman.

Spesifikasi Teknis

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