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AWH1131/70
Mandi air hangat dengan nyaman
Dengan teknologi Heat-Express 350 W, pemanas air elektrik Philips mampu memanaskan air dengan cepat. Produk ini juga menggunakan tangki bagian dalam berlapis enamel dengan anoda magnesium yang dapat mencegah korosi, tahan lama, dan aman.
Penyimpanan 15L
350W
Elemen pemanas tunggal
Kontrol mekanis
Elemen pemanas baja antikarat 350 W 310S dapat mempercepat waktu pemanasan air sehingga Anda dapat mandi air hangat dengan nyaman. Antikorosi, antikerak, antioksidasi dalam suhu tinggi, transfer panas tinggi secara efisien, dan tahan lama.
Tangki bagian dalam SPCC dengan lapisan enamel elektrostatik dan anoda magnesium dapat menstabilkan kinerja pemanasan dan isolasi serta antikorosi untuk penggunaan jangka panjang.
Desain konstruksi tahan air, lolos uji kedap air IPX4. Dapat dipasang di dalam kamar mandi
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