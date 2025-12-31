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AWH1606/70
Mandi air hangat dengan nyaman
Dengan teknologi Heat-Express 500 W, pemanas air elektrik Philips mampu memanaskan air dengan cepat. Produk ini juga menggunakan tangki bagian dalam berlapis enamel dengan anoda magnesium yang dapat mencegah korosi, tahan lama, dan aman.
30 L, Kapasitas Tangki
500 W
Elemen pemanas tunggal
Kontrol mekanis
Tangki bagian dalam SPCC dengan lapisan enamel elektrostatik dan anoda magnesium dapat menstabilkan kinerja pemanasan dan isolasi serta antikorosi untuk penggunaan jangka panjang.
Elemen pemanas baja antikarat 500 W 310S dapat mempercepat waktu pemanasan air sehingga Anda dapat mandi air hangat dengan nyaman. Antikorosi, antikerak, antioksidasi dalam suhu tinggi, transfer panas tinggi secara efisien, dan tahan lama.
Desain konstruksi tahan air, lolos uji kedap air IPX4. Dapat dipasang di dalam kamar mandi
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