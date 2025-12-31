2 year warranty
AWH1630/70
Sistem kontrol suhu berkelanjutan
Teknologi FlowGuide meningkatkan efisiensi pemanasan, sementara komponen berkualitas tinggi memastikan masa pakai yang panjang. Selain itu, sistem SafeShield memberikan perlindungan menyeluruh untuk Anda.
10 l, Penyimpanan
150 W
Elemen pemanas tunggal
Kontrol mekanis
Batang anode magnesium
Lapisan insulasi poliuretana tebal memperlambat hilangnya panas di dalam tangki sehingga mengurangi konsumsi energi akibat pemanasan berulang yang tidak perlu.
Didukung oleh teknologi FlowGuide kami, pemanfaatan air panas menjadi jauh lebih optimal, memungkinkan ketersediaan air panas hingga 20% lebih banyak untuk kemudahan yang lebih lama.
Perlindungan keamanan enam tingkat mencakup perlindungan suhu tinggi, perlindungan terhadap pemanasan kering (dry-burn), serta ketahanan air IPX4 untuk penggunaan yang lebih aman.
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