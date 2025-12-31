ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

AquaShieldPemanas air elektrik dengan tangki penyimpanan

AWH1630/70

Sistem kontrol suhu berkelanjutan

Teknologi FlowGuide meningkatkan efisiensi pemanasan, sementara komponen berkualitas tinggi memastikan masa pakai yang panjang. Selain itu, sistem SafeShield memberikan perlindungan menyeluruh untuk Anda.

Lihat semua manfaat

Batang Anode Magnesium Kinerja Tinggi

Sistem kontrol suhu berkelanjutan

  • 10 l, Penyimpanan

  • 150 W

  • Elemen pemanas tunggal

  • Kontrol mekanis

  • Batang anode magnesium

Panas tetap terjaga lebih lama

Lapisan insulasi poliuretana tebal memperlambat hilangnya panas di dalam tangki sehingga mengurangi konsumsi energi akibat pemanasan berulang yang tidak perlu.

Teknologi FlowGuide

Didukung oleh teknologi FlowGuide kami, pemanfaatan air panas menjadi jauh lebih optimal, memungkinkan ketersediaan air panas hingga 20% lebih banyak untuk kemudahan yang lebih lama.

Sistem perlindungan keamanan enam tingkat memastikan pengoperasian yang aman

Perlindungan keamanan enam tingkat mencakup perlindungan suhu tinggi, perlindungan terhadap pemanasan kering (dry-burn), serta ketahanan air IPX4 untuk penggunaan yang lebih aman.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.