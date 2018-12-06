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Dihentikan

CD Soundmachine

AZ100B/12

3

| (6) Ulasan

Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. CD Soundmachine Philips yang ringkas dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.

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Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

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Memutar CD, CD-R, dan CD-RW

Memutar CD, CD-R, dan CD-RW

Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.

Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio

0

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

Spesifikasi Teknis

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3.0

dari 5

6

Ulasan

3

06/12/2018

Australia

Australia

Bargain

I scored this for a bargain and am pleasantly surprised by how good this little unit is. The sound is more than loud enough and nice and clear, which is what I was worried about going off many iffy reviews about this and many other portable CD players. Programming the radio stations is easy as well, with great reception. Nothing bad to say about this unit.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine

21/08/2013

Malaysia

Malaysia

Good!

I play CD using this sound machine at least 8 hours a day. So far so good.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine

20/05/2017

Singapore

Singapore

This product meets my need to enjoy listeniing to CDs.

This CD player is light and portable. It is convenient as I can take it anywhere to listen to my CDS. The sound system is clear. The price is affordable. It has user-friendly features for ordinary users like me. Thank you.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine

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