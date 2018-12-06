2 year warranty
Dihentikan
AZ100B/12
Nikmati musik ke mana pun Anda pergi
Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. CD Soundmachine Philips yang ringkas dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.
Hitam
Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.
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Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.
3.0
dari 5
6
Ulasan
orbweavez
06/12/2018
Australia
Bargain
I scored this for a bargain and am pleasantly surprised by how good this little unit is. The sound is more than loud enough and nice and clear, which is what I was worried about going off many iffy reviews about this and many other portable CD players. Programming the radio stations is easy as well, with great reception. Nothing bad to say about this unit.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine
pinkiepirate
21/08/2013
Malaysia
Good!
I play CD using this sound machine at least 8 hours a day. So far so good.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine
User130
20/05/2017
Singapore
This product meets my need to enjoy listeniing to CDs.
This CD player is light and portable. It is convenient as I can take it anywhere to listen to my CDS. The sound system is clear. The price is affordable. It has user-friendly features for ordinary users like me. Thank you.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ100B CD Soundmachine