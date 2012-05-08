2 year warranty
Dihentikan
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.
Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.
4.0
dari 5
40
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Kok_LiangTan
08/05/2012
Singapore
Bought it for my mom who needs only the simplest function for CD & radio listenings. Indeed she was happy to have an easy to operate machine for her basic needs.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine
Lim_Keng_Peng
09/02/2012
Singapore
good product. Value for money!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine
SarasvathiPeriakarrupan
30/01/2012
Singapore
Very Handy Prodcut, User freindly
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine