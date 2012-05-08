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Dihentikan

AZ102N CD Soundmachine

AZ102N/98

4

| (40) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

Memutar CD, CD-R, dan CD-RW

Memutar CD, CD-R, dan CD-RW

Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.

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4.0

dari 5

40

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2

08/05/2012

Singapore

Singapore

Bought it for my mom who needs only the simplest function for CD & radio listenings. Indeed she was happy to have an easy to operate machine for her basic needs.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine

09/02/2012

Singapore

Singapore

good product. Value for money!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine

30/01/2012

Singapore

Singapore

Very Handy Prodcut, User freindly

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ102N CD Soundmachine

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