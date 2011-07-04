2 year warranty
Dihentikan
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.
Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.
3.1
dari 5
8
Ulasan
88%
Merekomendasikan produk ini
Jia_WeePang
04/07/2011
Singapore
Was looking for a replacement CD player and the Philips CD soundmachine was the natural choice given its aesthetic appeal, sleek and compact in size and the design bag handle makes it a breeze to carry it around. Definitely value for money!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102S CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102S CD Soundmachine
YeoWei
10/02/2012
Singapore
This is a value for money product. It comes in very handy for my kid's room and it is simple to operate even for the kids. Sound quality is pretty;reasonable considering its size. A good buy if you are looking for something economical,;simple and compact.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102S CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102S CD Soundmachine
Ibt01
18/08/2013
Malaysia
A reasonably-priced product with easy to use features.
This product is easily portable. It is a great companion to have around.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102S CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ102S CD Soundmachine