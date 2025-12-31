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Dihentikan

AZ1037 CD Soundmachine

AZ1037/98

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Tuner FM/WM untuk kenikmatan mendengar radio

Tuner FM/WM untuk kenikmatan mendengar radio

Tuner stereo FM/MW (AM)

20-trek CD yang dapat diprogram

Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.

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