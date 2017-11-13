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Soundmachine CD

AZ127/12

5

| (2) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. AZ127 yang mengkilap dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.

Lihat semua manfaat

Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

  • CD

  • kaset

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

Dek kaset berhenti otomatis

Dek kaset berhenti otomatis

0

20-trek CD yang dapat diprogram

Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.

Spesifikasi Teknis

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5.0

dari 5

2

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

13/11/2017

Australia

Australia

CD + Cassette A Huge Plus!

Just started using, several months later...major reason for purchase: The Cassette Player... since retro has made a comeback, (plus I do not need to convert my Cassettes to Digital) Re: Turntables, keep it up Philips, 'CHOICE' is everything...and Older Folk do matter...too!

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ127 CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ127 CD Soundmachine

03/06/2017

Australia

Australia

Pembeli terverifikasi

This product is just what I wanted.

I was dismayed when my old cassette player died - mind you it was about 30 years old. However, I was overjoyed to find that Philips still produced one. Hotfooted it to the store and the salesman didn't even have to do a hard sell. Brought it home and was thrilled at the sound quality. For such a small machine the sound is clear and brilliant. The radio tuning is easy and all buttons/tuning etc very good.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ127 CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ127 CD Soundmachine

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