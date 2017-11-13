2 year warranty
Nikmati musik ke mana pun Anda pergi
Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. AZ127 yang mengkilap dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.
CD
kaset
Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.
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Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.
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5.0
dari 5
2
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
recrec
13/11/2017
Australia
CD + Cassette A Huge Plus!
Just started using, several months later...major reason for purchase: The Cassette Player... since retro has made a comeback, (plus I do not need to convert my Cassettes to Digital) Re: Turntables, keep it up Philips, 'CHOICE' is everything...and Older Folk do matter...too!
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ127 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ127 CD Soundmachine
Eel76
03/06/2017
Australia
Pembeli terverifikasi
This product is just what I wanted.
I was dismayed when my old cassette player died - mind you it was about 30 years old. However, I was overjoyed to find that Philips still produced one. Hotfooted it to the store and the salesman didn't even have to do a hard sell. Brought it home and was thrilled at the sound quality. For such a small machine the sound is clear and brilliant. The radio tuning is easy and all buttons/tuning etc very good.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ127 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ127 CD Soundmachine