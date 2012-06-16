2 year warranty
Dihentikan
Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.
Teknologi kompresi audio memungkinkan ukuran file musik digital besar dikurangi hingga 10 kali tanpa mengurangi kualitas audio. MP3 atau WMA adalah dua format kompresi yang memungkinkan Anda menikmati dunia musik digital di pemutar Philips. Unduh lagu-lagu MP3 atau WMA dari situs musik resmi di Internet atau buat file musik MP3 atau WMA sendiri dengan merekam CD audio dan mentransfernya ke pemutar Anda.
Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.
4.2
dari 5
6
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
EleutheriusLiew
16/06/2012
Singapore
Good quality and slim design. Like the USB and remote control
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine
AnthonyMarinathan
25/08/2011
Singapore
I find this product compact and sleek.The sound is simply great for music with bass just enough not to bring the house down.Speech audio is simply wonderful,clear and precise.I would recommend it to anyone who wants to hear music as well as clear audio.Last but not least it also has USB input right in front for easy access. Philips keep up your good practical innovations and for keeping consumers in mind.Last but not least value for money $$$$!! A Big thanks Anthony
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine
LillianTan
27/12/2011
Singapore
Easy to carry around.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine