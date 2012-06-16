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Dihentikan

AZ1880 CD Soundmachine

AZ1880/12

4.2

| (6) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA

USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA

Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Teknologi kompresi audio memungkinkan ukuran file musik digital besar dikurangi hingga 10 kali tanpa mengurangi kualitas audio. MP3 atau WMA adalah dua format kompresi yang memungkinkan Anda menikmati dunia musik digital di pemutar Philips. Unduh lagu-lagu MP3 atau WMA dari situs musik resmi di Internet atau buat file musik MP3 atau WMA sendiri dengan merekam CD audio dan mentransfernya ke pemutar Anda.

MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

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4.2

dari 5

6

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

16/06/2012

Singapore

Singapore

Good quality and slim design. Like the USB and remote control

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine

25/08/2011

Singapore

Singapore

I find this product compact and sleek.The sound is simply great for music with bass just enough not to bring the house down.Speech audio is simply wonderful,clear and precise.I would recommend it to anyone who wants to hear music as well as clear audio.Last but not least it also has USB input right in front for easy access. Philips keep up your good practical innovations and for keeping consumers in mind.Last but not least value for money $$$$!! A Big thanks Anthony

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine

27/12/2011

Singapore

Singapore

Easy to carry around.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk AZ1880 CD Soundmachine

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