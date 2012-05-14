2 year warranty
Dihentikan
Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.
Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.
Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.
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3.7
dari 5
27
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Keng_YewTham
14/05/2012
Singapore
GREAT SOUND FOR THE PRICE RANGE.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ202 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ202 CD Soundmachine
ZhiYanLi
06/03/2012
Singapore
Good sound system and can place it anywhere in the house even areas without electric plug as it can run on batteries!=)
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ202 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ202 CD Soundmachine
huinilim
18/11/2011
Singapore
Works well
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ202 CD Soundmachine
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk AZ202 CD Soundmachine