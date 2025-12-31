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CD Soundmachine

AZ215R/12

Tersedia dalam

Biru
Biru
Merah
Merah
Perak
Perak

Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. CD Soundmachine Philips yang ringkas dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.

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Nikmati musik ke mana pun Anda pergi

  • Merah

  • 3W

  • Penyelarasan digital

Memutar CD, CD-R, dan CD-RW

Memutar CD, CD-R, dan CD-RW

Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi

Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

20-trek CD yang dapat diprogram

Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.

Spesifikasi Teknis

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