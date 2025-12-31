2 year warranty
AZ215R/12
Nikmati musik ke mana pun Anda pergi
Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. CD Soundmachine Philips yang ringkas dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.
Merah
3W
Penyelarasan digital
Philips dikenal dengan produk yang kompatibel dengan banyak disc yang tersedia di pasaran. Sistem audio ini membiarkan Anda menikmati musik dari CD,CD-R, dan CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) berarti sistem audio Anda dapat memutar disc CD-Recordable (CD-R) dan CD-Rewritable (CD-RW). Disc CD-R dapat direkam sekali dan dapat diputar di pemutar CD audio dan disc CD-RW akan direkam dan ditulis ulang beberapa kali dan dapat diputar pada pemutar CD audio yang kompatibel.
Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk mengusir kebosanan mendengarkan musik yang diputar dalam urutan yang sama. Setelah meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau "Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.
Fitur pemutaran CR yang dapat diprogram memungkinkan Anda untuk menikmati trek favorit dalam urutan yang Anda inginkan.
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