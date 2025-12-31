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AZ382 CD Soundmachine

AZ382/12

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USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA

USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA

Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW

Teknologi kompresi audio memungkinkan ukuran file musik digital besar dikurangi hingga 10 kali tanpa mengurangi kualitas audio. MP3 atau WMA adalah dua format kompresi yang memungkinkan Anda menikmati dunia musik digital di pemutar Philips. Unduh lagu-lagu MP3 atau WMA dari situs musik resmi di Internet atau buat file musik MP3 atau WMA sendiri dengan merekam CD audio dan mentransfernya ke pemutar Anda.

Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam

Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

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