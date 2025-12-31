2 year warranty
Dihentikan
AZ3856/12
Dengan remote control praktis agar lebih nyaman digenggam, yang perlu Anda lakukan hanya duduk dan bersantai.
Hubungkan headphone Anda dengan Perangkat Philips ini untuk pengalaman mendengarkan yang lebih pribadi kapan pun Anda inginkan. Nikmati musik favorit dalam suara hebat tanpa mengganggu orang lain dengan menghubungkan headphone ke perangkat ini.
Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.
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