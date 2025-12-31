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Dihentikan

AZ3856 CD Soundmachine

AZ3856/12

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Remote control praktis untuk kenyamanan ekstra

Remote control praktis untuk kenyamanan ekstra

Dengan remote control praktis agar lebih nyaman digenggam, yang perlu Anda lakukan hanya duduk dan bersantai.

Jack headphone stereo untuk kenikmatan musik pribadi yang lebih baik

Hubungkan headphone Anda dengan Perangkat Philips ini untuk pengalaman mendengarkan yang lebih pribadi kapan pun Anda inginkan. Nikmati musik favorit dalam suara hebat tanpa mengganggu orang lain dengan menghubungkan headphone ke perangkat ini.

USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA

USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA

Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.

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