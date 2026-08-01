BAR300/00
Suka espresso asli, tapi gak mau ribet?
Tuangkan biji kopi favorit Anda, geser pegangan, dan nikmati espresso yang luar biasa. Baristina secara otomatis menggiling biji kopi untuk aroma yang sangat segar. Menekan dengan sempurna ke portafilter. Dan menyeduh dengan tekanan profesional. Semudah ituSee all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Biji kopi yang baru digiling memberikan aroma dan rasa kopi terbaik. Menggiling biji kopi tepat sebelum diseduh mengubah secangkir kopi harian Anda menjadi sesuatu yang istimewa. Inilah perbedaan antara kopi biasa dan kopi yang benar-benar lezat.
Cukup geser pegangan. Baristina secara otomatis menggiling, menekan, dan menyeduh kopi Anda. Tidak perlu keahlian barista. Semuanya sudah diurus, sehingga Anda bisa bersantai dan menikmati espresso atau lungo Anda.
Lepaskan portafilter. Bilas. Selesai. Baristina membuat pembersihan cepat dan intuitif. Tanpa langkah rumit – dirancang untuk kesederhanaan dan kemudahan.
Tanpa menebak-nebak, tanpa penyesuaian, tanpa pemborosan kopi. Baristina menggiling dengan ukuran ideal, menekan dengan tepat dan takaran yang akurat – semua hal yang membuat espresso asli terasa seperti seharusnya. Ini benar-benar barista kecil Anda di rumah.
Pompa tekanan 16-bar menghasilkan rasa penuh dari biji kopi untuk espresso Anda, menciptakan crema yang kaya dan lembut serta rasa seimbang yang kita semua sukai.
Baik saat anda menginginkan espresso yang kuat ataupun lungo yang lembut. Pilih sesuai keinginan, buat lebih kental jika Anda suka, dan nikmati kopi lezat yang disesuaikan dengan selera Anda. Pilihan selalu ada di tangan Anda!
Baristina cocok sempurna di meja dapur mana pun tanpa mengorbankan performa. Jangan tertipu oleh ukurannya. Meskipun kompak, tetap cukup bertenaga untuk menghasilkan kopi gaya barista yang kaya di rumah. Ruang dapur bukan lagi masalah!
Biji segar berarti rasa lebih nikmat. Juga berarti lebih sedikit limbah – tanpa plastik atau aluminium. Cukup keluarkan ampas dari portafilter. Biji kopi langsung menjadi bubuk, sempurna untuk kompos.
Baristina dirancang dengan memperhatikan keberlanjutan. Hemat energi*, terbuat dari 50% plastik daur ulang** dan dikemas dalam kotak 100% bebas plastik.
Anda dapat menikmati espresso asli, yang dibuat dengan sederhana dan tenang.
Anda dapat memilih biji kopi favorit Anda. Baristina dapat mengenali berbagai jenis biji kopi dan selalu menghasilkan kopi yang lezat. Mesin ini selalu mendapatkan hasil terbaik dari biji kopi. Pilihan selalu ada di tangan Anda.
Negara Asal
Efisiensi energi
Spesifikasi Teknis
Pengaturan kopi
Spesifikasi umum
Servis
Keramahan lingkungan
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.