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  • Suka espresso asli, tapi gak mau ribet? Suka espresso asli, tapi gak mau ribet? Suka espresso asli, tapi gak mau ribet?

    Baristina Mesin espresso

    BAR300/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Suka espresso asli, tapi gak mau ribet?

    Tuangkan biji kopi favorit Anda, geser pegangan, dan nikmati espresso yang luar biasa. Baristina secara otomatis menggiling biji kopi untuk aroma yang sangat segar. Menekan dengan sempurna ke portafilter. Dan menyeduh dengan tekanan profesional. Semudah itu

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    Baristina Mesin espresso

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    Suka espresso asli, tapi gak mau ribet?

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    • Biji kopi yang baru digiling memberikan aroma dan rasa kopi terbaik.
    • Cukup geser pegangan. Baristina secara otomatis menggiling, menekan dan menyeduh kopi Anda.
    • Lepaskan portafilter. Bilas. Hanya itu - Anda siap menikmati!
    • Ukuran gilingan ideal. Tekanan tepat. Takaran akurat. Begitulah espresso asli dibuat.
    • Pompa tekanan 16-bar menghasilkan rasa penuh dari biji kopi untuk espresso Anda.
    Biji kopi segar adalah yang terbaik.

    Biji kopi segar adalah yang terbaik.

    Biji kopi yang baru digiling memberikan aroma dan rasa kopi terbaik. Menggiling biji kopi tepat sebelum diseduh mengubah secangkir kopi harian Anda menjadi sesuatu yang istimewa. Inilah perbedaan antara kopi biasa dan kopi yang benar-benar lezat.

    Geser. Seduh. Nikmati.

    Geser. Seduh. Nikmati.

    Cukup geser pegangan. Baristina secara otomatis menggiling, menekan, dan menyeduh kopi Anda. Tidak perlu keahlian barista. Semuanya sudah diurus, sehingga Anda bisa bersantai dan menikmati espresso atau lungo Anda.

    Mudah dibersihkan. Tanpa ribet.

    Mudah dibersihkan. Tanpa ribet.

    Lepaskan portafilter. Bilas. Selesai. Baristina membuat pembersihan cepat dan intuitif. Tanpa langkah rumit – dirancang untuk kesederhanaan dan kemudahan.

    Barista kecil yang stylish di rumah Anda

    Barista kecil yang stylish di rumah Anda

    Tanpa menebak-nebak, tanpa penyesuaian, tanpa pemborosan kopi. Baristina menggiling dengan ukuran ideal, menekan dengan tepat dan takaran yang akurat – semua hal yang membuat espresso asli terasa seperti seharusnya. Ini benar-benar barista kecil Anda di rumah.

    Espresso asli yang lembut

    Espresso asli yang lembut

    Pompa tekanan 16-bar menghasilkan rasa penuh dari biji kopi untuk espresso Anda, menciptakan crema yang kaya dan lembut serta rasa seimbang yang kita semua sukai.

    Kopi Anda, cara Anda

    Kopi Anda, cara Anda

    Baik saat anda menginginkan espresso yang kuat ataupun lungo yang lembut. Pilih sesuai keinginan, buat lebih kental jika Anda suka, dan nikmati kopi lezat yang disesuaikan dengan selera Anda. Pilihan selalu ada di tangan Anda!

    Mungil – namun bertenaga!

    Mungil – namun bertenaga!

    Baristina cocok sempurna di meja dapur mana pun tanpa mengorbankan performa. Jangan tertipu oleh ukurannya. Meskipun kompak, tetap cukup bertenaga untuk menghasilkan kopi gaya barista yang kaya di rumah. Ruang dapur bukan lagi masalah!

    Lebih Sedikit Limbah. Lebih Banyak Rasa. Tanpa kapsul

    Lebih Sedikit Limbah. Lebih Banyak Rasa. Tanpa kapsul

    Biji segar berarti rasa lebih nikmat. Juga berarti lebih sedikit limbah – tanpa plastik atau aluminium. Cukup keluarkan ampas dari portafilter. Biji kopi langsung menjadi bubuk, sempurna untuk kompos.

    Ramping, ramah lingkungan dan bersih.

    Ramping, ramah lingkungan dan bersih.

    Baristina dirancang dengan memperhatikan keberlanjutan. Hemat energi*, terbuat dari 50% plastik daur ulang** dan dikemas dalam kotak 100% bebas plastik.

    Psst – sangat tenang!

    Psst – sangat tenang!

    Anda dapat menikmati espresso asli, yang dibuat dengan sederhana dan tenang.

    Biji kopi Anda, pilihan Anda

    Biji kopi Anda, pilihan Anda

    Anda dapat memilih biji kopi favorit Anda. Baristina dapat mengenali berbagai jenis biji kopi dan selalu menghasilkan kopi yang lezat. Mesin ini selalu mendapatkan hasil terbaik dari biji kopi. Pilihan selalu ada di tangan Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Negara Asal

      Buatan
      Rumania
      Didesain di
      Belanda

    • Efisiensi energi

      Konsumsi daya mode siaga
      t/a
      Konsumsi daya mode mati
      0,2 W
      Konsumsi daya mode siaga yang terhubung ke jaringan
      t/a
      Jangka waktu sebelum beralih otomatis ke mode siaga
      0 Menit
      Standar pengukuran
      EN 50564:2011

    • Spesifikasi Teknis

      Tekanan pompa
      16 Bar
      Bahan penggiling
      Keramik
      Tingkat kebisingan
      72 Db
      Tegangan
      220-240 V
      Frekuensi
      50 Hz
      Berat produk
      5 kg
      Dimensi produk
      180mm (lebar), 345mm (tinggi), 380mm (kedalaman)
      Panjang kabel
      85 cm

    • Pengaturan kopi

      Minuman
      • Espresso
      • Lungo
      Peningkat intensitas
      Ya
      Volume kopi
      Dapat disesuaikan

    • Spesifikasi umum

      Kapasitas biji kopi
      170 gram
      Kapasitas tangki air
      1,2 L
      Tinggi cangkir maksimal
      135 mm
      Waktu seduh espresso
      < 60 detik
      Aman dicuci di mesin cuci piring
      • Baki tetesan
      • Penutup baki tetes
      Kompatibilitas filter air
      Tidak ada
      Mati otomatis
      Ya
      Aksesori yang disertakan
      Portafilter

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Ya

    • Keramahan lingkungan

      Konsumsi energi dalam mode siaga
      2,6 Wh
      Konsumsi daya untuk penyeduhan
      122,8 Wh
      Bahan kemasan
      >95% didaur ulang dan 100% dapat didaur ulang
      Bahan mesin
      >50% plastik yang digunakan adalah daur ulang, tidak termasuk plastik yang bersentuhan dengan air dan kopi

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    • * Label energi A+ sesuai dengan standar efisiensi energi Swiss.
    • ** Tidak termasuk bagian yang bersentuhan dengan air dan kopi.
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