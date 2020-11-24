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Dihentikan

StyleCare EssentialPengeriting

BHB862/00

1

| (1) Ulasan

Untuk rambut ikal yang menawan

Kini mendapatkan rambut ikal jadi lebih mudah! Cukup gulungkan lalu tata rambut untuk mendapatkan rambut ikal yang selama ini Anda dambakan. Lapisan keramiknya menjadikan rambut Anda semakin mengilap, mengembang, menawan, dan tampak luar biasa.

Lihat semua manfaat

Untuk rambut ikal yang menawan

  • Laras 16 mm

  • Suhu 200°C

  • Lapisan keramik

Laras pengeriting 16mm untuk rambut ikal dan keriting spiral yang menawan

Laras pengeriting 16mm untuk rambut ikal dan keriting spiral yang menawan

Dengan laras berdiameter 16 mm, Anda akan bisa memiliki rambut ikal yang indah dan mengembang atau keriting spiral untuk penampilan yang lebih muda dan ceria.

Lapisan pelindung keramik untuk penataan rambut yang tidak merusak rambut

Lapisan pelindung keramik untuk penataan rambut yang tidak merusak rambut

Lapisan keramik yang melindungi memastikan distribusi panas merata dan kerusakan yang lebih sedikit untuk rambut lembut dan berkilau.

Suhu tinggi 200°C untuk hasil terbaik

Suhu tinggi 200°C untuk hasil terbaik

Suhu tinggi 200°C menjamin hasil optimal dan lembut pada rambut

Spesifikasi Teknis

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1.0

dari 5

1

Ulasan

5
4
3
2

24/11/2020

Malaysia

Malaysia

REgistering online is not user friendly

Registering your product online for extended warranty is a drag and not user-friendly at all. The guide is: How to find the number? When I clicked, out came the number 1162. This is not the HOW TO. This is just a sample. Upon checking the product, OMG. The 4-digit serial number is engraved in "black" on the black surface of the product. How do you expect customer to notice it. Your design engineer must be dreaming.

Ulasan ini dibuat untuk StyleCare Essential BHB862/00 Curler

Ulasan ini dibuat untuk StyleCare Essential BHB862/00 Curler

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