2 year warranty
Dihentikan
BHB862/00
Untuk rambut ikal yang menawan
Kini mendapatkan rambut ikal jadi lebih mudah! Cukup gulungkan lalu tata rambut untuk mendapatkan rambut ikal yang selama ini Anda dambakan. Lapisan keramiknya menjadikan rambut Anda semakin mengilap, mengembang, menawan, dan tampak luar biasa.
Laras 16 mm
Suhu 200°C
Lapisan keramik
Dengan laras berdiameter 16 mm, Anda akan bisa memiliki rambut ikal yang indah dan mengembang atau keriting spiral untuk penampilan yang lebih muda dan ceria.
Lapisan keramik yang melindungi memastikan distribusi panas merata dan kerusakan yang lebih sedikit untuk rambut lembut dan berkilau.
Suhu tinggi 200°C menjamin hasil optimal dan lembut pada rambut
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1.0
dari 5
1
Ulasan
24/11/2020
Malaysia
REgistering online is not user friendly
Registering your product online for extended warranty is a drag and not user-friendly at all. The guide is: How to find the number? When I clicked, out came the number 1162. This is not the HOW TO. This is just a sample. Upon checking the product, OMG. The 4-digit serial number is engraved in "black" on the black surface of the product. How do you expect customer to notice it. Your design engineer must be dreaming.
Ulasan ini dibuat untuk StyleCare Essential BHB862/00 Curler
Ulasan ini dibuat untuk StyleCare Essential BHB862/00 Curler