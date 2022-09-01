BHD300/10
Pengeringan bertenaga pada suhu rendah
Desain aksesori ThermoProtect yang unik dan bertenaga mencampur udara hangat dan dingin untuk merawat rambut sehari-hari.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pengering rambut 1600W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal untuk hasil indah setiap hari.
Aksesori ThermoProtect yang didesain unik secara optimal memadukan hembusan udara hangat dan dingin untuk perawatan sehari-hari. Aksesori juga mampu menurunkan suhu hingga 10°C sambil mengeringkan rambut Anda dengan cepat.
Pengering rambut ini menawarkan 3 kombinasi panas/kecepatan prasetel untuk mendapatkan penataan rambut sempurna dengan cepat dan mudah.
Setelan udara dingin ini menyalurkan hembusan udara dingin untuk menyempurnakan dan menata gaya rambut Anda.
Nozel ramping memusatkan aliran udara secara presisi, untuk mempercepat touch-up dan menyempurnakan detail gaya Anda.
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