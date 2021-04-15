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  • Pengeringan bertenaga pada suhu rendah Pengeringan bertenaga pada suhu rendah Pengeringan bertenaga pada suhu rendah

    3000 Series Pengering Rambut

    BHD308/10

    Pengeringan bertenaga pada suhu rendah

    Desain aksesori ThermoProtect yang unik dan bertenaga mencampur udara hangat dan dingin untuk merawat rambut sehari-hari.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp492.900,00

    3000 Series Pengering Rambut

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    Pengeringan bertenaga pada suhu rendah

    dengan aksesori ThermoProtect

    • 1.600 W
    • Aksesori ThermoProtect
    • 3 pengaturan level panas & kecepatan
    Daya pengeringan 1600W

    Daya pengeringan 1600W

    Pengering rambut 1600W ini menghadirkan hembusan udara dengan tingkat optimal untuk hasil indah setiap hari.

    Aksesori ThermoProtect

    Aksesori ThermoProtect

    Aksesori ThermoProtect yang didesain unik secara optimal memadukan hembusan udara hangat dan dingin untuk perawatan sehari-hari. Aksesori juga mampu menurunkan suhu hingga 10°C sambil mengeringkan rambut Anda dengan cepat.

    Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

    Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

    Desainnya yang ringkas dengan pegangan yang dapat dilipat menjadikannya mudah disimpan dan bisa dibawa kemana saja Anda pergi.

    3 setelan panas dan kecepatan

    3 setelan panas dan kecepatan

    Pengering rambut ini menawarkan 3 kombinasi panas/kecepatan prasetel untuk mendapatkan penataan rambut sempurna dengan cepat dan mudah.

    Setelan udara dingin untuk menyempurnakan gaya Anda

    Setelan udara dingin untuk menyempurnakan gaya Anda

    Setelan udara dingin ini menyalurkan hembusan udara dingin untuk menyempurnakan dan menata gaya rambut Anda.

    Nozel ramping untuk touch-up dan penataan yang detail

    Nozel ramping untuk touch-up dan penataan yang detail

    Nozel ramping memusatkan aliran udara secara presisi, untuk mempercepat touch-up dan menyempurnakan detail gaya Anda.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Nozel
      14 mm
      Aksesori ThermoProtect
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,8  m
      Voltase
      220-240 V
      Watt
      1600  W
      Motor
      DC
      Daya mode mati
      < 0,3 W

    • Fitur

      Pegangan yang dapat dilipat
      Ya
      Kait penyimpanan
      Y
      Setelan Panas/Kecepatan
      3
      Pengaturan
      Setelan udara dingin

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Teknologi yang melindungi

      ThermoProtect
      Y

    Badge-D2C

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