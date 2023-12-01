BHD720/10
20% Lebih cepat kering*. Ringan**. Rambut tetap aman********.
Dapatkan hasil yang profesional dan cepat dengan Pengering Rambut Philips Seri 7000. Teknologi ThermoShield Advanced akan membaca dan mengontrol suhu udara pengering rambut secara aktif agar rambut Anda terlindungi dari kerusakan akibat panas*********.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem dual-sensor secara terus-menerus membaca suhu di ruangan Anda dan secara aktif menyesuaikan suhu pengeringan 24.000 kali per sesi untuk melindungi rambut dari panas berlebih. Rasakan suhu pengeringan yang 25% lebih konsisten di segala lingkungan*********.
Bilah kipas yang inovatif dan pemanas yang dirancang khusus mampu mengeringkan rambut Anda hanya dalam 4 menit****.
Menambahkan kelembapan untuk rambut yang lembut dan tampak sehat. Teknologi ion air menghasilkan 1000+ kali lebih banyak kandungan air dibandingkan tanpa ionizer.
Menjaga rambut tetap halus dan mudah ditata. Teknologi ion mineral melindungi rambut Anda dari kerusakan pada bagian permukaan yang dapat disebabkan oleh sinar UV*****.
Ion membuat rambut Anda makin berkilau dan dapat ditata bebas kusut. Sistem ionik kami yang kuat mampu menghasilkan hingga 80 juta ion dalam setiap sesi pengeringan******.
Desain pengering rambut yang ergonomis ini, kini 20% lebih ringan sehingga Anda dapat tampil bergaya dan tetap nyaman**.
Fitur pintar ini memberikan keseimbangan udara panas dan dingin yang membantu membuat rambut makin berkilau*. Teknologi ini mendeteksi suhu lingkungan dan memberikan kenyamanan pengeringan yang ideal sepanjang tahun.
Ciptakan gaya sendiri dengan 4 pengaturan panas dan 2 kecepatan kipas pada panel LED yang intuitif. Gunakan tombol Cool Shot untuk hembusan udara dingin yang intens untuk mengatur tataan. Fungsi ini harus dimiliki para penata rambut profesional.
Pengering rambut ini menggunakan 22% lebih sedikit energi sekaligus memberikan hasil pengeringan dan penataan rambut yang profesional********.
Sistem pengeringan yang lebih efisien meningkatkan aliran udara, tekanan udara, dan transfer panas serta membuat dimensi dan bobot pengering ini lebih ringkas dan ringan*. Pengering rambut 1800W ini mampu mengungguli pengering rambut 2300W Philips.
Arahkan udara panas tepat di are yang dibutuhkan. Nosel penata rambut yang ramping terpasang secara magnetis, terpasang dengan sempurna pada tempatnya untuk merapikan dan penataan mendetail yang cepat.
Tata rambut keriting Anda dengan mudah berkat diffuser berbentuk unik kami. Nikmati penggunaan tanpa stres dengan nosel magnetik kami yang praktis.
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