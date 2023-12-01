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  • 20% Lebih cepat kering*. Ringan**. Rambut tetap aman********. 20% Lebih cepat kering*. Ringan**. Rambut tetap aman********. 20% Lebih cepat kering*. Ringan**. Rambut tetap aman********.

    Hair Dryer Seri 7000

    BHD720/10

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    20% Lebih cepat kering*. Ringan**. Rambut tetap aman********.

    Dapatkan hasil yang profesional dan cepat dengan Pengering Rambut Philips Seri 7000. Teknologi ThermoShield Advanced akan membaca dan mengontrol suhu udara pengering rambut secara aktif agar rambut Anda terlindungi dari kerusakan akibat panas*********.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp1.569.900,00

    Hair Dryer Seri 7000

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    20% Lebih cepat kering*. Ringan**. Rambut tetap aman********.

    dengan Teknologi ThermoShield Advanced

    • ThermoShield Advanced
    • Ion air, ion mineral, 8x ion
    • 60%********* rambut lebih berkilau
    • Pengeringan cepat 4 menit
    • Mengeringkan 20%** lebih cepat dari pengering 2300W
    ThermoShield Advanced melindungi rambut dari panas berlebih

    ThermoShield Advanced melindungi rambut dari panas berlebih

    Sistem dual-sensor secara terus-menerus membaca suhu di ruangan Anda dan secara aktif menyesuaikan suhu pengeringan 24.000 kali per sesi untuk melindungi rambut dari panas berlebih. Rasakan suhu pengeringan yang 25% lebih konsisten di segala lingkungan*********.

    Aliran udara yang kuat membuat rambut 30% lebih cepat kering****

    Aliran udara yang kuat membuat rambut 30% lebih cepat kering****

    Bilah kipas yang inovatif dan pemanas yang dirancang khusus mampu mengeringkan rambut Anda hanya dalam 4 menit****.

    Ion air memberikan kelembapan pada rambut Anda

    Ion air memberikan kelembapan pada rambut Anda

    Menambahkan kelembapan untuk rambut yang lembut dan tampak sehat. Teknologi ion air menghasilkan 1000+ kali lebih banyak kandungan air dibandingkan tanpa ionizer.

    Ion mineral melindungi dari sinar UV*****

    Ion mineral melindungi dari sinar UV*****

    Menjaga rambut tetap halus dan mudah ditata. Teknologi ion mineral melindungi rambut Anda dari kerusakan pada bagian permukaan yang dapat disebabkan oleh sinar UV*****.

    Sistem perawatan ionik dengan ion 8x lebih banyak******

    Sistem perawatan ionik dengan ion 8x lebih banyak******

    Ion membuat rambut Anda makin berkilau dan dapat ditata bebas kusut. Sistem ionik kami yang kuat mampu menghasilkan hingga 80 juta ion dalam setiap sesi pengeringan******.

    Kini 20% lebih ringan untuk penataan gaya rambut yang nyaman**

    Kini 20% lebih ringan untuk penataan gaya rambut yang nyaman**

    Desain pengering rambut yang ergonomis ini, kini 20% lebih ringan sehingga Anda dapat tampil bergaya dan tetap nyaman**.

    Mode Pintar Panas & Dingin membuat rambut lebih berkilau hingga 60%*

    Mode Pintar Panas & Dingin membuat rambut lebih berkilau hingga 60%*

    Fitur pintar ini memberikan keseimbangan udara panas dan dingin yang membantu membuat rambut makin berkilau*. Teknologi ini mendeteksi suhu lingkungan dan memberikan kenyamanan pengeringan yang ideal sepanjang tahun.

    Panas dan kecepatan kipas yang dapat disesuaikan untuk semua jenis rambut dan gaya

    Panas dan kecepatan kipas yang dapat disesuaikan untuk semua jenis rambut dan gaya

    Ciptakan gaya sendiri dengan 4 pengaturan panas dan 2 kecepatan kipas pada panel LED yang intuitif. Gunakan tombol Cool Shot untuk hembusan udara dingin yang intens untuk mengatur tataan. Fungsi ini harus dimiliki para penata rambut profesional.

    Menggunakan 22% lebih sedikit energi untuk penataan gaya rambut yang efisien********

    Menggunakan 22% lebih sedikit energi untuk penataan gaya rambut yang efisien********

    Pengering rambut ini menggunakan 22% lebih sedikit energi sekaligus memberikan hasil pengeringan dan penataan rambut yang profesional********.

    Mengeringkan rambut 20% lebih cepat dari pengering rambut 2300W*

    Mengeringkan rambut 20% lebih cepat dari pengering rambut 2300W*

    Sistem pengeringan yang lebih efisien meningkatkan aliran udara, tekanan udara, dan transfer panas serta membuat dimensi dan bobot pengering ini lebih ringkas dan ringan*. Pengering rambut 1800W ini mampu mengungguli pengering rambut 2300W Philips.

    Nosel penata rambut magnetik yang mudah dipasang

    Nosel penata rambut magnetik yang mudah dipasang

    Arahkan udara panas tepat di are yang dibutuhkan. Nosel penata rambut yang ramping terpasang secara magnetis, terpasang dengan sempurna pada tempatnya untuk merapikan dan penataan mendetail yang cepat.

    Diffuser volume dengan nosel magnetik

    Diffuser volume dengan nosel magnetik

    Tata rambut keriting Anda dengan mudah berkat diffuser berbentuk unik kami. Nikmati penggunaan tanpa stres dengan nosel magnetik kami yang praktis.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Nozel
      11 m
      Diffuser magnet
      Ya

    • Spesifikasi teknis

      Watt
      1800 W
      Voltase
      220-240 V
      Motor
      DC
      Panjang kabel
      1,8 m
      Daya mode mati
      < 0,3 W

    • Fitur

      Kait penyimpanan
      Y
      Setelan Panas/Kecepatan
      8

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Teknologi yang melindungi

      Teknologi ion
      • 8x ion
      • Ion air
      • Ion mineral

    Badge-D2C

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    • vs. Pengering 2300W S5000 Philips
    • * vs Philips MoistureProtect HP8280
    • * * berdasarkan waktu kering rata-rata 4 menit
    • * * * berdasarkan rambut orang Kaukasia dengan panjang sedang (40 cm) di lingkungan laboratorium pada pengaturan kecepatan dan panas tertinggi. Hasil sebenarnya dapat berbeda.
    • * * * * Ion mineral setelah paparan sinar UV selama 6 bulan
    • * * * * * vs. HP8232/20 pada pengaturan tertinggi
    • * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 pada pengaturan tertinggi
    • * * * * * * * pengaturan ThermoShield Advanced
    • * * * * * * * * saat menggunakan mode panas & dingin vs. rambut kering alami. Diuji di lembaga pengujian pihak ketiga yang berlokasi di AS.
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