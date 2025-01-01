BHD837/00
Pengering rambut kami yang paling efisien
Memperkenalkan Pengering Rambut Seri 8000 Philips. Pengering rambut kecepatan tinggi ionik kami yang paling ringkas, dirancang untuk melindungi rambut dari kerusakan akibat panas dengan sensor suhu ThermoShield Advanced untuk menghasilkan rambut yang kuat, berkilau, dan lembap dalam waktu singkat.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Keringkan rambut Anda dalam hitungan menit dengan pengering rambut kecepatan tinggi dan paling bertenaga ini. Dengan putaran hingga 110.000 kali per menit, motor DC tanpa sikat dan canggih dapat menghasilkan aliran udara hingga 228 km (141 mil) per jam sehingga rambut Anda dapat indah tertata dalam waktu singkat!
Lindungi rambut dari kerusakan akibat panas dan pertahankan kekuatan alaminya hingga 100%** dengan teknologi ThermoShield Advanced. Sensor dengan teknologi ini dirancang untuk mendeteksi suhu sekitar hingga 200 kali per detik dan menyesuaikan panas pengering agar rambut tetap terlindungi dan kuat. Rambut terasa sehat, tak perlu khawatir setiap kali mengeringkan rambut.
Rasakan rambut halus dan berkilau berkat teknologi Dual Aistream dengan kinerja sangat stabil, yang menyedot udara dari dua saluran sekaligus, dan menggabungkannya menjadi satu aliran udara pengering yang bertenaga. Ini bukanlah sekadar klaim—94% pengguna*** membuktikan bahwa rambut mereka terasa lebih halus setelah menggunakan pengering rambut Seri 8000 Philips.
Rawat kulit kepala dan rambut tipis dengan mode Lembut yang dirancang khusus untuk pengering ini. Dirancang untuk memberikan perawatan terbaik, 97% pengguna**** setuju bahwa pengering rambut ini memberikan sensasi lembut pada kulit kepala.
Hasilkan rambut yang lembut, fleksibel, dan tampak sehat dari akar hingga ujung berkat perawatan dengan ion. Pengering rambut ini menghasilkan hingga 200 juta ion negatif dan ion air***** untuk menambah kilau lembap rambut hingga 58%.******
Dengan bobot 395 g,******* pengering rambut kecepatan tinggi dan sangat ringan ini hanya sedikit lebih berat dari kaleng soda! Sangat ringkas dan nyaman digunakan bahkan saat Anda bepergian.
Menjaga pengering rambut dari debu sangatlah mudah. Cukup aktifkan mode pembersihan otomatis, dan bilah kipas akan berputar ke arah sebaliknya untuk membersihkan debu dari filter.
Pengering Rambut Seri 8000 Philips menggunakan hingga 50%******** lebih sedikit energi, tetapi tetap menghasilkan pengeringan paling bertenaga di antara pengering kecepatan tinggi Philips lainnya. Rambut tetap indah, tanpa merugikan lingkungan.
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