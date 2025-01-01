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  • Pengering rambut kami yang paling efisien Pengering rambut kami yang paling efisien Pengering rambut kami yang paling efisien

    Hair Dryer 8000 Series Pengering Rambut dengan ThermoShield Advanced

    BHD837/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Pengering rambut kami yang paling efisien

    Memperkenalkan Pengering Rambut Seri 8000 Philips. Pengering rambut kecepatan tinggi ionik kami yang paling ringkas, dirancang untuk melindungi rambut dari kerusakan akibat panas dengan sensor suhu ThermoShield Advanced untuk menghasilkan rambut yang kuat, berkilau, dan lembap dalam waktu singkat.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp3.899.900,00

    Hair Dryer 8000 Series Pengering Rambut dengan ThermoShield Advanced

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    Pengering rambut kami yang paling efisien

    Melindungi dari kerusakan akibat panas untuk rambut yang lembap

    • Sensor ThermoShield Advanced
    • Motor DC Tanpa Sikat yang Bertenaga
    • Teknologi Dual Airstream
    • Mode Lembut untuk perawatan kulit kepala
    Mengeringkan dengan cepat maks. 3 menit*

    Mengeringkan dengan cepat maks. 3 menit*

    Keringkan rambut Anda dalam hitungan menit dengan pengering rambut kecepatan tinggi dan paling bertenaga ini. Dengan putaran hingga 110.000 kali per menit, motor DC tanpa sikat dan canggih dapat menghasilkan aliran udara hingga 228 km (141 mil) per jam sehingga rambut Anda dapat indah tertata dalam waktu singkat!

    Lindungi rambut dari kerusakan akibat panas

    Lindungi rambut dari kerusakan akibat panas

    Lindungi rambut dari kerusakan akibat panas dan pertahankan kekuatan alaminya hingga 100%** dengan teknologi ThermoShield Advanced. Sensor dengan teknologi ini dirancang untuk mendeteksi suhu sekitar hingga 200 kali per detik dan menyesuaikan panas pengering agar rambut tetap terlindungi dan kuat. Rambut terasa sehat, tak perlu khawatir setiap kali mengeringkan rambut.

    Menambah kilau rambut dan mengurangi kusut

    Menambah kilau rambut dan mengurangi kusut

    Rasakan rambut halus dan berkilau berkat teknologi Dual Aistream dengan kinerja sangat stabil, yang menyedot udara dari dua saluran sekaligus, dan menggabungkannya menjadi satu aliran udara pengering yang bertenaga. Ini bukanlah sekadar klaim—94% pengguna*** membuktikan bahwa rambut mereka terasa lebih halus setelah menggunakan pengering rambut Seri 8000 Philips.

    Perawatan ekstra untuk kulit kepala dan rambut tipis

    Perawatan ekstra untuk kulit kepala dan rambut tipis

    Rawat kulit kepala dan rambut tipis dengan mode Lembut yang dirancang khusus untuk pengering ini. Dirancang untuk memberikan perawatan terbaik, 97% pengguna**** setuju bahwa pengering rambut ini memberikan sensasi lembut pada kulit kepala.

    Kilau lembap hasil perawatan dengan ion

    Kilau lembap hasil perawatan dengan ion

    Hasilkan rambut yang lembut, fleksibel, dan tampak sehat dari akar hingga ujung berkat perawatan dengan ion. Pengering rambut ini menghasilkan hingga 200 juta ion negatif dan ion air***** untuk menambah kilau lembap rambut hingga 58%.******

    Pengering kecepatan tinggi yang ringkas dan nyaman digunakan

    Pengering kecepatan tinggi yang ringkas dan nyaman digunakan

    Dengan bobot 395 g,******* pengering rambut kecepatan tinggi dan sangat ringan ini hanya sedikit lebih berat dari kaleng soda! Sangat ringkas dan nyaman digunakan bahkan saat Anda bepergian.

    Perawatan mudah dengan mode pembersihan otomatis

    Perawatan mudah dengan mode pembersihan otomatis

    Menjaga pengering rambut dari debu sangatlah mudah. Cukup aktifkan mode pembersihan otomatis, dan bilah kipas akan berputar ke arah sebaliknya untuk membersihkan debu dari filter.

    Menggunakan hingga 50% lebih sedikit energi********

    Menggunakan hingga 50% lebih sedikit energi********

    Pengering Rambut Seri 8000 Philips menggunakan hingga 50%******** lebih sedikit energi, tetapi tetap menghasilkan pengeringan paling bertenaga di antara pengering kecepatan tinggi Philips lainnya. Rambut tetap indah, tanpa merugikan lingkungan.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Nozel penataan magnetik 8 mm
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      2 m
      Warna/tampilan luar
      Rose Champagne
      Voltase
      220-240 V
      Watt
      1.400  W
      Motor
      DC Tanpa Sikat (110.000 RPM)
      Berat
      395 g
      Kecepatan aliran udara normal
      228 km/jam
      Daya mode mati
      < 0,5 W

    • Fitur

      Setelan Suhu
      7 (45 °C–95 °C, Mode Cool Shot)
      Setelan kecepatan
      3
      Mode Prasetel
      • 4 (Cepat, ThermoShield Advanced, Panas-Dingin, Lembut)
      • Fitur memori yang otomatis mengembalikan setelan terakhir saat pengering dinyalakan.
      Mode Pembersihan Otomatis
      Y

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Teknologi yang melindungi

      Ionic
      Ion negatif dan ion air

    Badge-D2C

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    • * Diuji dalam mode Thermoshield vs. pengeringan alami
    • ** Diuji oleh 31 pengguna dalam mode Panas/Dingin
    • *** Diuji oleh 31 pengguna dalam mode Panas/Dingin
    • **** Diuji dengan setelan panas dan kecepatan tertinggi
    • ***** Diuji dalam mode Panas/Dingin vs. pengeringan alami
    • ****** Tidak termasuk kabel dan aksesori
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