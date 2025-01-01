Menambah kilau rambut dan mengurangi kusut

Rasakan rambut halus dan berkilau berkat teknologi Dual Aistream dengan kinerja sangat stabil, yang menyedot udara dari dua saluran sekaligus, dan menggabungkannya menjadi satu aliran udara pengering yang bertenaga. Ini bukanlah sekadar klaim—94% pengguna*** membuktikan bahwa rambut mereka terasa lebih halus setelah menggunakan pengering rambut Seri 8000 Philips.