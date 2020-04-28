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  • Rambut lurus alami dalam 5 menit* Rambut lurus alami dalam 5 menit* Rambut lurus alami dalam 5 menit*

    StyleCare Essential Sisir pelurus rambut dengan pemanas

    BHH880/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Rambut lurus alami dalam 5 menit*

    Dapatkan rambut lurus alami yang kemilau hanya dalam 5 menit. Teknologi ThermoProtect kami dan desain bulu sisir bekerja sama untuk menghasilkan rambut yang tampak sehat dan bebas kusut.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp887.900,00

    StyleCare Essential Sisir pelurus rambut dengan pemanas

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    Rambut lurus alami dalam 5 menit*

    Rambut kemilau, bebas kusut

    • Area sisir ekstra besar
    • Teknologi ThermoProtect
    • Lapisan keramik turmalin
    Lapisan keramik turmalin

    Lapisan keramik turmalin

    Lapisan keramik turmalin untuk rambut yang berkilau, halus, dan bebas kusut

    Teknologi ThermoProtect

    Teknologi ThermoProtect

    Teknologi ThermoProtect menjaga suhu sisir tetap konstan untuk mencegah panas berlebih, untuk rambut yang terlindungi dan tampak sehat.

    2 setelan suhu sesuai tipe rambut Anda

    2 setelan suhu sesuai tipe rambut Anda

    Dua setelan suhu (170°C & 200°C) sesuai tipe rambut Anda.

    Desain Triple bristle

    Desain Triple bristle

    Desain Triple bristle secara lembut merapikan dan meluruskan rambut sekaligus melindungi kulit kepala Anda dari panas.

    Sisir besar berbentuk paddle

    Sisir besar berbentuk paddle

    Desain berbentuk paddle untuk meluruskan rambut sekaligus.

    Waktu pemanasan cepat

    Waktu pemanasan cepat

    Siap digunakan dalam 50 detik.

    Lampu indikator siap pakai

    Lampu indikator siap pakai

    Lampu LED akan menunjukkan kapan sisir siap digunakan.

    Kabel 1,8 m untuk fleksibilitas maksimal

    Kabel 1,8 m untuk fleksibilitas maksimal

    Kabel 1,8 m.

    Kabel putar

    Kabel putar

    Kabel putar agar nyaman digunakan.

    Spesifikasi Teknis

    • Spesifikasi teknis

      Panjang kabel
      1,8 m
      Tegangan
      110-240  volt
      Tipe Pemanas
      PTC
      Ukuran produk (mm)
      350 P x 75 L x 48 D
      Total jumlah bulu sisir
      247
      Indikator lampu LED
      Warna putih
      Daya mode mati
      < 0,5 W

    • Fitur

      Setelan Suhu
      • 2 setelan
      • 170°C dan 200°C
      Mati otomatis
      setelah 60 menit
      Bentuk sisir
      Paddle
      Area sisir (mm)
      116 P x 60 L
      Jumlah bulu sisir berpemanas
      111

    • Servis

      Garansi 2-tahun
      Y

    • Mudah digunakan

      Kait penyimpanan
      Y
      Kabel putar
      Y

    • Teknologi yang melindungi

      ThermoProtect
      Y
      Lapisan keramik turmalin
      Y

    Badge-D2C

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    • Diukur pada 33 perempuan dengan rambut sedang. Tes dilakukan di Tiongkok.
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