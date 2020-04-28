BHH880/00
Rambut lurus alami dalam 5 menit*
Dapatkan rambut lurus alami yang kemilau hanya dalam 5 menit. Teknologi ThermoProtect kami dan desain bulu sisir bekerja sama untuk menghasilkan rambut yang tampak sehat dan bebas kusut.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Lapisan keramik turmalin untuk rambut yang berkilau, halus, dan bebas kusut
Teknologi ThermoProtect menjaga suhu sisir tetap konstan untuk mencegah panas berlebih, untuk rambut yang terlindungi dan tampak sehat.
Dua setelan suhu (170°C & 200°C) sesuai tipe rambut Anda.
Desain Triple bristle secara lembut merapikan dan meluruskan rambut sekaligus melindungi kulit kepala Anda dari panas.
Desain berbentuk paddle untuk meluruskan rambut sekaligus.
Siap digunakan dalam 50 detik.
Lampu LED akan menunjukkan kapan sisir siap digunakan.
Kabel 1,8 m.
Kabel putar agar nyaman digunakan.
Spesifikasi teknis
Fitur
Servis
Mudah digunakan
Teknologi yang melindungi
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