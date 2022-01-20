BHS530/00
Tata gaya tanpa merusak rambut akibat panas*
Tata gaya rambut Anda dengan teknologi ThermoShield. Suhu yang digunakan selalu konsisten untuk seluruh helai rambut, serta mencegah kerusakan akibat panas untuk rambut yang sehat. Tingkatkan kilau rambut Anda dengan 2x perlindungan ion dan miliki rambut indah bebas kusut.See all benefits
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Teknologi ThermoShield membantu Anda menata rambut tanpa merusak rambut dari panas. Sensor teknologi ini mengatur suhu sehingga rambut Anda akan memiliki tatanan gaya yang menarik dari akar ke ujung.
Pelurus rambut ini menggunakan pelat keramik yang diisi dengan minyak argan untuk membuat penataan cepat dan mudah, dengan gerakan meluncur yang terasa sehalus sutra layaknya rambut Anda.
Dari rambut lurus yang ramping dan modis hingga rambut bergelombang yang santai, atau rambut keriting yang menarik perhatian - Anda dapat melakukan semuanya. Gaya apa yang Anda ingin tampilkan hari ini?
Pilih antara rentang suhu dari 120°C hingga 230°C untuk mendapatkan hasil yang tahan lama namun meminimalisir risiko kerusakan rambut.
Pelat 105mm yang lebih panjang menyediakan kontak yang lebih baik dengan rambut untuk membantu Anda mendapatkan rambut lurus sempurna dengan cepat dan mudah.
Kombinasi unik putaran suhu 360° dan layar LED memberikan Anda kontrol suhu penuh.
Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.
Alas gulung tahan panas membantu Anda menata di mana saja, juga menjaga pelurus rambut Anda agar tetap tersimpan aman di rumah atau saat bepergian.
Pelat yang halus membantu pelurus meluncur mulus pada rambut sehingga Anda dapat mengurangi waktu penggunaan dan menikmati hasil tatanan yang memukau.
Pelat 35% lebih halus dengan teknologi mengambang untuk meluncur lembut di setiap gerakan. Pelat mengambang keramik yang canggih bergerak untuk menyesuaikan tekanan rambut. Ini memastikan panas dan tekanan tersebar merata pada rambut untuk performa penataan yang baik.
Sistem ion yang kuat ini memperindah kilau rambut Anda dengan 2x perlindungan ion per sesi penataan. Berkat aliran jutaan ion negatif per sentimeter kubik ke rambut Anda, pelurus ini akan menghilangkan statis, merawat rambut Anda dan memperhalus kutikulanya. Hasilnya, Anda akan mendapatkan rambut bebas kusut dengan kilau yang memikat.
Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik.
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