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  • Tata gaya tanpa merusak rambut akibat panas* Tata gaya tanpa merusak rambut akibat panas* Tata gaya tanpa merusak rambut akibat panas*

    5000 Series Pelurus rambut

    BHS530/00

    Tata gaya tanpa merusak rambut akibat panas*

    Tata gaya rambut Anda dengan teknologi ThermoShield. Suhu yang digunakan selalu konsisten untuk seluruh helai rambut, serta mencegah kerusakan akibat panas untuk rambut yang sehat. Tingkatkan kilau rambut Anda dengan 2x perlindungan ion dan miliki rambut indah bebas kusut.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp1.049.900,00

    5000 Series Pelurus rambut

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    Tata gaya tanpa merusak rambut akibat panas*

    dengan teknologi ThermoShield

    • Teknologi ThermoShield
    • Pelurusan rambut 50% lebih cepat
    • Pelat mengambang yang 35% lebih halus
    • 2x perlindungan ion
    Teknologi ThermoShield untuk menata rambut tanpa kerusakan rambut akibat panas

    Teknologi ThermoShield untuk menata rambut tanpa kerusakan rambut akibat panas

    Teknologi ThermoShield membantu Anda menata rambut tanpa merusak rambut dari panas. Sensor teknologi ini mengatur suhu sehingga rambut Anda akan memiliki tatanan gaya yang menarik dari akar ke ujung.

    Pelat keramik dengan kandungan minyak argan untuk gerakan yang mulus

    Pelat keramik dengan kandungan minyak argan untuk gerakan yang mulus

    Pelurus rambut ini menggunakan pelat keramik yang diisi dengan minyak argan untuk membuat penataan cepat dan mudah, dengan gerakan meluncur yang terasa sehalus sutra layaknya rambut Anda.

    Luruskan atau gulung rambut untuk berbagai gaya

    Luruskan atau gulung rambut untuk berbagai gaya

    Dari rambut lurus yang ramping dan modis hingga rambut bergelombang yang santai, atau rambut keriting yang menarik perhatian - Anda dapat melakukan semuanya. Gaya apa yang Anda ingin tampilkan hari ini?

    Rentang suhu dari 120°C hingga 230°C

    Rentang suhu dari 120°C hingga 230°C

    Pilih antara rentang suhu dari 120°C hingga 230°C untuk mendapatkan hasil yang tahan lama namun meminimalisir risiko kerusakan rambut.

    Pelat panjang 105mm untuk meluruskan dengan cepat dan mudah

    Pelat panjang 105mm untuk meluruskan dengan cepat dan mudah

    Pelat 105mm yang lebih panjang menyediakan kontak yang lebih baik dengan rambut untuk membantu Anda mendapatkan rambut lurus sempurna dengan cepat dan mudah.

    Tampilan suhu inovatif yang mudah dibaca

    Tampilan suhu inovatif yang mudah dibaca

    Kombinasi unik putaran suhu 360° dan layar LED memberikan Anda kontrol suhu penuh.

    Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

    Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan

    Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.

    Termasuk alas gulung tahan panas

    Termasuk alas gulung tahan panas

    Alas gulung tahan panas membantu Anda menata di mana saja, juga menjaga pelurus rambut Anda agar tetap tersimpan aman di rumah atau saat bepergian.

    Pelurusan rambut 50% lebih cepat**

    Pelat yang halus membantu pelurus meluncur mulus pada rambut sehingga Anda dapat mengurangi waktu penggunaan dan menikmati hasil tatanan yang memukau.

    Pelat mengambang yang 35%*** lebih halus untuk penataan gaya yang lembut

    Pelat 35% lebih halus dengan teknologi mengambang untuk meluncur lembut di setiap gerakan. Pelat mengambang keramik yang canggih bergerak untuk menyesuaikan tekanan rambut. Ini memastikan panas dan tekanan tersebar merata pada rambut untuk performa penataan yang baik.

    2 x perlindungan ion*** untuk rambut bebas kusut

    Sistem ion yang kuat ini memperindah kilau rambut Anda dengan 2x perlindungan ion per sesi penataan. Berkat aliran jutaan ion negatif per sentimeter kubik ke rambut Anda, pelurus ini akan menghilangkan statis, merawat rambut Anda dan memperhalus kutikulanya. Hasilnya, Anda akan mendapatkan rambut bebas kusut dengan kilau yang memikat.

    Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik

    Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 30 detik.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Alas gulung tahan panas
      Y

    • Spesifikasi teknis

      Voltase
      110-240  volt
      Panjang kabel
      1,8  m
      Waktu pemanasan
      30 dtk
      Ukuran pelat
      25x105 mm
      Setelan panas
      12
      Jenis kontrol suhu
      • Putaran suhu
      • dengan indikator LED
      Suhu penataan
      120°C - 230°C
      Mati otomatis
      Ya, setelah 30 menit
      Daya mode mati
      < 0,5 W

    • Desain

      Warna
      Pink muda metalik

    • Fitur

      Kabel putar
      Y
      Bahan pelat
      Pelat Keramik dengan kandungan minyak Argan
      Kait penyimpanan
      Y
      Kunci pelat
      Y
      Indikator siap pakai
      Ya

    • Servis

      Garansi 2 tahun di seluruh dunia
      Y

    • Teknologi yang melindungi

      Perawatan dengan Ion
      2X ion
      Pelat mengambang
      Y

    Badge-D2C

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    • Hasil penataan yang sama diperoleh dengan paparan panas yang lebih rendah pada 180°C vs HP8361 pada 210°C
    • *vs HP8361
    • **vs BHS677
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