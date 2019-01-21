BRE255/00
Menghilangkan bulu jadi mudah
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygieneSee all benefits
Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Sistem penghilang bulu yang efisien menjadikan kulit Anda halus dan bebas bulu selama berminggu-minggu
Lampu bawaan yang unik memastikan lebih sedikti rambut yang terlewat untuk penghilangan bulu yang lebih efektif.
2 setelan kecepatan untuk menghilangkan rambut yang lebih tipis dan lebih tebal untuk penghilangan rambut yang lebih personal.
Bentuknya yang bulat pas dengan sempurna di tangan Anda guna menghilangkan bulu dengan nyaman. Juga terlihat bagus!
Epilator ini memiliki kepala epilasi yang bisa dicuci. Kepala ini bisa dilepas dan dibersihkan di bawah air mengalir agar lebih higienis
Untuk penghilangan bulu yang lembut di area tubuh yang beragam, alat juga dilengkapi penutup area lembut agar mudah menghilangkan bulu yang tidak diinginkan dari ketiak dan area bikini.
Tutup pemijat mengurangi rasa perih sensasi penghilangan bulu.
Kantung pembawa untuk menyimpan dan membawa alat
Aksesori
Daya
Spesifikasi teknis
Desain
Fitur
Servis
Mudah digunakan
Kinerja
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