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  • Menghilangkan bulu jadi mudah Menghilangkan bulu jadi mudah Menghilangkan bulu jadi mudah

    Satinelle Essential Epilator ringkas berkabel

    BRE255/00

    Menghilangkan bulu jadi mudah

    Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. Epilation made easy with ergonomic handle and washable head for optimal hygiene

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Satinelle Essential Epilator ringkas berkabel

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    Menghilangkan bulu jadi mudah

    Kulit mulus berminggu-minggu

    • Dengan lampu opti-light
    • untuk kaki
    • + 3 aksesori
    Sistem penghilang bulu yang efisien menarik bulu dari akarnya

    Sistem penghilang bulu yang efisien menarik bulu dari akarnya

    Sistem penghilang bulu yang efisien menjadikan kulit Anda halus dan bebas bulu selama berminggu-minggu

    Lampu bawaan yang unik untuk melihat bahkan rambut yang paling halus

    Lampu bawaan yang unik untuk melihat bahkan rambut yang paling halus

    Lampu bawaan yang unik memastikan lebih sedikti rambut yang terlewat untuk penghilangan bulu yang lebih efektif.

    2 setelan kecepatan untuk mencabut rambut yang lebih tipis dan lebih tebal

    2 setelan kecepatan untuk mencabut rambut yang lebih tipis dan lebih tebal

    2 setelan kecepatan untuk menghilangkan rambut yang lebih tipis dan lebih tebal untuk penghilangan rambut yang lebih personal.

    Pegangan berprofil dan ergonomis untuk penanganan yang praktis

    Pegangan berprofil dan ergonomis untuk penanganan yang praktis

    Bentuknya yang bulat pas dengan sempurna di tangan Anda guna menghilangkan bulu dengan nyaman. Juga terlihat bagus!

    Kepala penghilang bulu bisa dicuci untuk pembersihan ekstra higienis & mudah

    Kepala penghilang bulu bisa dicuci untuk pembersihan ekstra higienis & mudah

    Epilator ini memiliki kepala epilasi yang bisa dicuci. Kepala ini bisa dilepas dan dibersihkan di bawah air mengalir agar lebih higienis

    Penutup sensitif untuk menghilangkan bulu yang tidak diinginkan

    Penutup sensitif untuk menghilangkan bulu yang tidak diinginkan

    Untuk penghilangan bulu yang lembut di area tubuh yang beragam, alat juga dilengkapi penutup area lembut agar mudah menghilangkan bulu yang tidak diinginkan dari ketiak dan area bikini.

    Dilengkapi tutup pemijat

    Dilengkapi tutup pemijat

    Tutup pemijat mengurangi rasa perih sensasi penghilangan bulu.

    Kantung pembawa

    Kantung pembawa

    Kantung pembawa untuk menyimpan dan membawa alat

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Sikat pembersih
      Y
      Kantung
      Kantung biasa
      Penutup area sensitif
      Y
      Tutup pemijat
      Y

    • Daya

      Mode mati (tidak ada aksesori)
      < 0,1 W
      Mode hemat energi
      < 0,3 W

    • Spesifikasi teknis

      Tegangan
      15 V

    • Desain

      Gagang
      Ringkas

    • Fitur

      Berkabel
      Y

    • Servis

      Garansi 2-tahun
      Y

    • Mudah digunakan

      Gagang
      Ergo
      Opti-light
      Y
      Kepala alat penghilang bulu bisa dicuci
      Y

    • Kinerja

      Cakram penghilang bulu
      Cakram pencabut lembut
      Sistem penghilang bulu
      Sistem penghilang bulu yang efisien

    Badge-D2C

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