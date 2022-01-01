BT1233/14
Performa konsisten yang tahan lama
Pencukur ini didesain untuk pengisian daya menggunakan kabel micro-USB, akan terisi penuh dalam waktu 8 jam, dan dapat digunakan hingga 30 menit. Pisau baja antikarat ini dapat mengasah sendiri, memudahkan Anda ketika bercukur seperti saat pertama kali menggunakannya.See all benefits
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Pisau baja yang mengasah sendiri pada pemangkas janggut Philips 3000 tetap tajam dan efektif seperti baru untuk hasil cukur yang selalu sempurna namun nyaman di kulit.
Dirancang untuk mencegah goresan dan iritasi, pisau memiliki ujung membulat sehingga nyaman di kulit.
Isi daya pemangkas selama 8 jam dengan kabel USB untuk mendapatkan penggunaan tanpa kabel selama 30 menit.
Pencukur jenggot ini dilengkapi dengan kabel USB untuk pengisian daya yang lebih fleksibel melalui komputer atau adaptor USB. Adaptor tidak disertakan (disarankan adaptor Philips HQ80/HQ87).
Lampu hijau pada adaptor akan menandakan pencukur Anda sedang mengisi daya.
Travel lock (pengunci) on/off mencegah alat dihidupkan secara tidak sengaja.
Lepaskan kepala dan gunakan sikat yang disertakan untuk membersihkan sisa rambut agar memudahkan pembersihan kering. Tidak perlu dilumasi.
Pemangkas cepat yang nyaman dipegang dan digunakan. Sehingga Anda dapat menjangkau area yang sulit dengan lebih mudah.
Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu pelumas dan kompatibel dengan semua voltase internasional.
Gunakan sisir 1-7 mm untuk mencukur janggut panjang, sisir 1 mm untuk menciptakan tampilan janggut bergaya 3-day stubble, atau gunakan pencukur tanpa sisir untuk gaya zero trim.
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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