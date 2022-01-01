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  • Performa konsisten yang tahan lama Performa konsisten yang tahan lama Performa konsisten yang tahan lama

    Beardtrimmer series 1000 Pencukur jenggot

    BT1233/14

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Performa konsisten yang tahan lama

    Pencukur ini didesain untuk pengisian daya menggunakan kabel micro-USB, akan terisi penuh dalam waktu 8 jam, dan dapat digunakan hingga 30 menit. Pisau baja antikarat ini dapat mengasah sendiri, memudahkan Anda ketika bercukur seperti saat pertama kali menggunakannya.

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    Harga ritel yang disarankan: Rp346.900,00

    Beardtrimmer series 1000 Pencukur jenggot

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    Performa konsisten yang tahan lama

    Pisau baja tahan karat yang mengasah otomatis

    • Pisau baja
    • DuraPower, pemakaian nirkabel 30 mnt
    • Pengisian daya via USB
    • Sisir janggut yang dapat disesuaikan
    Dapatkan potongan rambut sempurna dengan aman

    Dapatkan potongan rambut sempurna dengan aman

    Pisau baja yang mengasah sendiri pada pemangkas janggut Philips 3000 tetap tajam dan efektif seperti baru untuk hasil cukur yang selalu sempurna namun nyaman di kulit.

    Pisau yang ramah di kulit untuk kulit yang halus

    Pisau yang ramah di kulit untuk kulit yang halus

    Dirancang untuk mencegah goresan dan iritasi, pisau memiliki ujung membulat sehingga nyaman di kulit.

    Penggunaan tanpa kabel hingga 30 menit setelah 8 jam pengisian daya

    Penggunaan tanpa kabel hingga 30 menit setelah 8 jam pengisian daya

    Isi daya pemangkas selama 8 jam dengan kabel USB untuk mendapatkan penggunaan tanpa kabel selama 30 menit.

    Pengisian daya via USB untuk kemudahan penggunaan

    Pengisian daya via USB untuk kemudahan penggunaan

    Pencukur jenggot ini dilengkapi dengan kabel USB untuk pengisian daya yang lebih fleksibel melalui komputer atau adaptor USB. Adaptor tidak disertakan (disarankan adaptor Philips HQ80/HQ87).

    Ketahui waktu untuk mengisi ulang daya

    Ketahui waktu untuk mengisi ulang daya

    Lampu hijau pada adaptor akan menandakan pencukur Anda sedang mengisi daya.

    Travel lock (pengunci) mencegah pemangkas dihidupkan secara tidak sengaja

    Travel lock (pengunci) mencegah pemangkas dihidupkan secara tidak sengaja

    Travel lock (pengunci) on/off mencegah alat dihidupkan secara tidak sengaja.

    Kepala yang dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan

    Kepala yang dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan

    Lepaskan kepala dan gunakan sikat yang disertakan untuk membersihkan sisa rambut agar memudahkan pembersihan kering. Tidak perlu dilumasi.

    Mudah dipegang

    Mudah dipegang

    Pemangkas cepat yang nyaman dipegang dan digunakan. Sehingga Anda dapat menjangkau area yang sulit dengan lebih mudah.

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu pelumas dan kompatibel dengan semua voltase internasional.

    Pilih panjang janggut antara 1-7 mm atau tampilan zero trim

    Gunakan sisir 1-7 mm untuk mencukur janggut panjang, sisir 1 mm untuk menciptakan tampilan janggut bergaya 3-day stubble, atau gunakan pencukur tanpa sisir untuk gaya zero trim.

    Spesifikasi Teknis

    • Aksesori

      Perawatan
      Sikat pembersih
      Sisir
      • 1 sisir janggut tipis (1 mm)
      • Sisir jenggot yang dapat disesuaikan, ukuran 3-7 mm

    • Daya

      Lama pemakaian
      30 menit
      Voltase otomatis
      100-240 V
      Jenis baterai
      NiMH
      Pengisian daya
      • Pengisian daya via USB
      • 8 jam pengisian daya penuh
      Adaptor
      Tidak termasuk

    • Desain

      Gagang
      Gagang mudah digenggam dan ergonomis

    • Servis

      Garansi 2 tahun
      Y
      Tidak memerlukan pelumas
      Y

    • Sistem pemotongan

      Lebar pemotong
      32  milimeter
      Unit pemotongan
      Pisau baja
      Presisi (ukuran setiap setelan)
      Per 1 mm
      Gigi tanpa goresan
      Untuk kenyamanan yang lebih baik

    • Mudah digunakan

      Pembersihan
      Cuci kering dengan sikat
      Layar
      Indikator pengisian daya
      Pengoperasian
      Penggunaan tanpa kabel
      Travel lock (pengunci)
      Y

    Badge-D2C

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