2 year warranty
Dihentikan
BT2200B/00
Speaker seru seperti Anda
Speaker nirkabel portabel yang tahan air dengan permukaan tak rata ini bisa dibawa ke mana saja Anda inginkan, di dalam dan luar, atas dan bawah, di saat hujan dan panas. Suaranya setangguh tampilannya.
Bluetooth®
Mikrofon terpasang untuk panggilan
Baterai isi ulang
Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.
Kasar, anti air dan mengambang, dibuat untuk pemakaian luar ruangan
2.5
dari 5
2
Ulasan
Ponsuke1031
12/11/2016
日本
便利
私はお風呂に入るときに使っていますが、不便なことはほとんどありません！ 電池持ちもいいし、接続がブツブツ切れる事も無いです。 結構音量が出るので、シャワーとか使ってても普通に聞こえます。音質も悪くないです。 ただ、音量が自動で均一されるようです。 そのため、ほんの多少、間奏部分で音が大きくなったり、大サビで音が小さくなったりします。 自分から音量を変えようと思うほど大きく変わるわけでは無いですが、曲によっては少し目立ちます。 まあ、普通に聴く限り気にならないです！ 以上、レビューでした♪ お役に立てれば嬉しいです((o(*>ω<*)o))
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk BT2200B ワイヤレスポータブルスピーカー
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk BT2200B ワイヤレスポータブルスピーカー
だんきち
05/10/2016
日本
動作不良
某コカコーラの懸賞に当たったんですが 喜んだのはつかの間、意気揚々と説明書に従い 充電して電源オン！全く無反応！ランプは点かないし 説明書を読み返してもわからない最悪な製品です よっぽどカスタマーセンターに電話しようとも 思いましたが平日の午後５時までで多忙な私には 無理でした。
Ulasan ini dibuat untuk BT2200B ワイヤレスポータブルスピーカー
Ulasan ini dibuat untuk BT2200B ワイヤレスポータブルスピーカー