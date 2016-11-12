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Dihentikan

speaker portabel nirkabel

BT2200B/00

2.5

| (2) Ulasan

Speaker seru seperti Anda

Speaker nirkabel portabel yang tahan air dengan permukaan tak rata ini bisa dibawa ke mana saja Anda inginkan, di dalam dan luar, atas dan bawah, di saat hujan dan panas. Suaranya setangguh tampilannya.

Lihat semua manfaat

Speaker seru seperti Anda

  • Bluetooth®

  • Mikrofon terpasang untuk panggilan

  • Baterai isi ulang

Gunakan setrip Anda untuk membawanya ke mana saja

Streaming musik nirkabel via Bluetooth

Streaming musik nirkabel via Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

Kasar, anti air dan mengambang, dibuat untuk pemakaian luar ruangan

Kasar, anti air dan mengambang, dibuat untuk pemakaian luar ruangan

Spesifikasi Teknis

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2.5

dari 5

2

Ulasan

5
3
2

12/11/2016

日本

日本

便利

私はお風呂に入るときに使っていますが、不便なことはほとんどありません！ 電池持ちもいいし、接続がブツブツ切れる事も無いです。 結構音量が出るので、シャワーとか使ってても普通に聞こえます。音質も悪くないです。 ただ、音量が自動で均一されるようです。 そのため、ほんの多少、間奏部分で音が大きくなったり、大サビで音が小さくなったりします。 自分から音量を変えようと思うほど大きく変わるわけでは無いですが、曲によっては少し目立ちます。 まあ、普通に聴く限り気にならないです！ 以上、レビューでした♪ お役に立てれば嬉しいです((o(*>ω<*)o))

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk BT2200B ワイヤレスポータブルスピーカー

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk BT2200B ワイヤレスポータブルスピーカー

05/10/2016

日本

日本

動作不良

某コカコーラの懸賞に当たったんですが 喜んだのはつかの間、意気揚々と説明書に従い 充電して電源オン！全く無反応！ランプは点かないし 説明書を読み返してもわからない最悪な製品です よっぽどカスタマーセンターに電話しようとも 思いましたが平日の午後５時までで多忙な私には 無理でした。

Ulasan ini dibuat untuk BT2200B ワイヤレスポータブルスピーカー

Ulasan ini dibuat untuk BT2200B ワイヤレスポータブルスピーカー

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