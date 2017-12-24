Tampilan janggut 3 hari jadi mudah

Pencukur dengan sistem Lift & Trim yang inovatif ini mengangkat dan menangkap lebih banyak rambut untuk hasil cukur yang efisien dan merata. Anda bisa dengan mudah mendapatkan tampilan janggut 3 hari, jenggot pendek, atau jenggot panjang yang diinginkan.