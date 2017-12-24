BT3206/14
Tampilan janggut 3 hari jadi mudah
Pencukur dengan sistem Lift & Trim yang inovatif ini mengangkat dan menangkap lebih banyak rambut untuk hasil cukur yang efisien dan merata. Anda bisa dengan mudah mendapatkan tampilan janggut 3 hari, jenggot pendek, atau jenggot panjang yang diinginkan.See all benefits
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Pencukur janggut Philips, yang sangat cocok untuk mencukur janggut stubble, dilengkapi dengan sistem Lift & Trim: sisir yang mengangkat dan mengarahkan rambut hingga sejajar dengan pisau untuk hasil potongan yang merata.
Pisau baja yang mengasah sendiri pada pemangkas janggut Philips 3000 tetap tajam dan efektif seperti saat pertama kali digunakan, sehingga menghasilkan potongan yang sempurna dan aman dari waktu ke waktu.
Pisau memiliki ujung melengkung sehingga terasa halus saat menyentuh kulit dan tidak meninggalkan luka gores serta iritasi.
Pencukur janggut yang efektif ini dapat memotong rambut sesuai panjang yang diinginkan. Cukup putar roda zoom ke salah satu dari 10 setelan panjang antara 0,5 hingga 10 mm dengan kenaikan 1 mm per putaran.
Tinggalkan pencukur janggut stubble berkabel yang tidak praktis. Dengan pengisian daya selama 10 jam, alat ini dapat digunakan untuk memotong janggut hingga 45 menit.
Lepaskan kepala pencukur jenggot Philips Anda dan bilas dengan air mengalir untuk pembersihan yang mudah. Keringkan sebelum dipasang kembali ke alat cukur.
Pemangkas cepat yang nyaman dipegang dan digunakan. Sehingga Anda dapat menjangkau area yang sulit dengan lebih mudah.
Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu pelumas dan kompatibel dengan semua voltase internasional.
Lampu hijau pada adaptor akan menandakan pencukur Anda sedang mengisi daya.
Ciptakan gaya sesuka Anda
Aksesori
Daya
Desain
Servis
Sistem pemotongan
Mudah digunakan
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