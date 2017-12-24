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  • Tampilan janggut 3 hari jadi mudah Tampilan janggut 3 hari jadi mudah Tampilan janggut 3 hari jadi mudah

    Beardtrimmer series 3000 Pencukur jenggot

    BT3206/14

    Tampilan janggut 3 hari jadi mudah

    Pencukur dengan sistem Lift & Trim yang inovatif ini mengangkat dan menangkap lebih banyak rambut untuk hasil cukur yang efisien dan merata. Anda bisa dengan mudah mendapatkan tampilan janggut 3 hari, jenggot pendek, atau jenggot panjang yang diinginkan.

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    Sayangnya produk ini sudah tidak tersedia lagi

    Harga ritel yang disarankan: Rp418.900,00

    Beardtrimmer series 3000 Pencukur jenggot

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    Tampilan janggut 3 hari jadi mudah

    Sistem Lift & Trim mencukur 30% lebih cepat*

    • Pengaturan presisi 1mm
    • Pisau baja
    • Pemakaian nirkabel 45 mnt/isi daya 10j
    • Sistem Lift & Trim
    Mencukur dan merapikan panjang rambut dengan sempurna

    Mencukur dan merapikan panjang rambut dengan sempurna

    Pencukur janggut Philips, yang sangat cocok untuk mencukur janggut stubble, dilengkapi dengan sistem Lift & Trim: sisir yang mengangkat dan mengarahkan rambut hingga sejajar dengan pisau untuk hasil potongan yang merata.

    Dapatkan potongan rambut sempurna dengan aman

    Dapatkan potongan rambut sempurna dengan aman

    Pisau baja yang mengasah sendiri pada pemangkas janggut Philips 3000 tetap tajam dan efektif seperti saat pertama kali digunakan, sehingga menghasilkan potongan yang sempurna dan aman dari waktu ke waktu.

    Pisau yang ramah di kulit untuk kulit yang halus

    Pisau yang ramah di kulit untuk kulit yang halus

    Pisau memiliki ujung melengkung sehingga terasa halus saat menyentuh kulit dan tidak meninggalkan luka gores serta iritasi.

    Menyesuaikan setelan panjang yang berbeda

    Menyesuaikan setelan panjang yang berbeda

    Pencukur janggut yang efektif ini dapat memotong rambut sesuai panjang yang diinginkan. Cukup putar roda zoom ke salah satu dari 10 setelan panjang antara 0,5 hingga 10 mm dengan kenaikan 1 mm per putaran.

    Pemakaian nirkabel selama 45 menit

    Pemakaian nirkabel selama 45 menit

    Tinggalkan pencukur janggut stubble berkabel yang tidak praktis. Dengan pengisian daya selama 10 jam, alat ini dapat digunakan untuk memotong janggut hingga 45 menit.

    Mudah dirawat

    Mudah dirawat

    Lepaskan kepala pencukur jenggot Philips Anda dan bilas dengan air mengalir untuk pembersihan yang mudah. Keringkan sebelum dipasang kembali ke alat cukur.

    Mudah dipegang

    Mudah dipegang

    Pemangkas cepat yang nyaman dipegang dan digunakan. Sehingga Anda dapat menjangkau area yang sulit dengan lebih mudah.

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Garansi untuk proteksi pembelian

    Semua produk perawatan kami dirancang tahan lama. Semuanya dilengkapi garansi 2 tahun, tidak perlu pelumas dan kompatibel dengan semua voltase internasional.

    Ketahui waktu untuk mengisi ulang daya

    Lampu hijau pada adaptor akan menandakan pencukur Anda sedang mengisi daya.

    Spesifikasi Teknis

    • Ciptakan gaya sesuka Anda

      Jumlah setelan panjang
      10 pengaturan panjang terintegrasi

    • Aksesori

      Perawatan
      Sikat pembersih
      Sisir
      Sistem Lift & Trim

    • Daya

      Lama pemakaian
      45 menit
      Jenis baterai
      NiMH
      Pengisian daya
      10 jam pengisian daya penuh
      Voltase otomatis
      100-240 V

    • Desain

      Gagang
      Gagang mudah digenggam dan ergonomis

    • Servis

      Garansi 2-tahun
      Y
      Tidak memerlukan pelumas
      Y

    • Sistem pemotongan

      Unit pemotongan
      Pisau baja
      Lebar pemotong
      32  milimeter
      Rentang pengaturan panjang
      0,5 sampai 10 mm
      Presisi (ukuran setiap setelan)
      Per 1 mm
      Gigi tanpa goresan
      Untuk kenyamanan yang lebih baik

    • Mudah digunakan

      Layar
      Indikator pengisian daya pada adaptor
      Pembersihan
      Aksesori yang bisa dibilas
      Roda zoom
      Mudah menyesuaikan setelan panjang
      Pengoperasian
      Penggunaan tanpa kabel

    Badge-D2C

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    • Sistem Lift & Trim mencukur 30% lebih cepat - vs pencukur Philips sebelumnya
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