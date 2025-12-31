2 year warranty
Dihentikan
BTD2180/98
Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.
Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak pengeras suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.
Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol yang seimbang, jernih, dahsyat, hangat dan terang yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.
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