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Dihentikan

CAM102BL HD camcorder

CAM102BL/00

3.8

| (13) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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3.8

dari 5

13

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

2
1

26/05/2012

Singapore

Singapore

I like the size which is small and compact. ;I am going to replace it with my video camera. The HD video quality is much better than my existing video camera.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder

01/03/2012

Singapore

Singapore

Good and easy to use.......

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder

03/07/2012

Singapore

Singapore

VERY SMALL AND KINDLY CAN CARRY ANYWHERE EASY TO USE AND PICTURE QUALITY IS WONDERFUL

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder

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