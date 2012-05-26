2 year warranty
Dihentikan
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3.8
dari 5
13
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
PeterPung
26/05/2012
Singapore
I like the size which is small and compact. ;I am going to replace it with my video camera. The HD video quality is much better than my existing video camera.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder
WilliamCheok
01/03/2012
Singapore
Good and easy to use.......
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder
ALTUGDEMIR
03/07/2012
Singapore
VERY SMALL AND KINDLY CAN CARRY ANYWHERE EASY TO USE AND PICTURE QUALITY IS WONDERFUL
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CAM102BL HD camcorder