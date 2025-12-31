2 year warranty
Dihentikan
CE151/00
Teknologi Zona Musik inovatif Philips memungkinkan pengemudi dan penumpang untuk menikmati musik dengan efek spasial yang tajam, seperti yang diinginkan para artis untuk di dengar. Pengguna dapat dengan mudah beralih ke zona mendengar musik dari pengemudi ke penumpang dan sebaliknya untuk mendapatkan fokus sonik terbaik di mobil. Tombol kendali zona yang berdedikasi memberikan tiga pengaturan sebelum ditentukan - Kiri, Kanan, dan Fokus (dan Semua) - sehingga Anda akan mendapatkan menyamai kebutuhan mendengar dengan mudah dan secara dinamis sendiri atau dengan penumpang Anda.
Mengaktifkan Dynamic Bass Boost (DBB), dan frekuensi bass rendah secara elektronik meningkat untuk mendapatkan reproduksi suara konsisten, khususnya ketika volume speaker diatur pada tingkat rendah. Anda akan mendengarkan suara bass yang luar biasa kapan pun.
Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct dan slot kartu SDHC terpasang.
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