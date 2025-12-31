2 year warranty
Dihentikan
CED1600/98
Nikmati musik live dengan video di mobil
Philips CED1600 yang dilengkapi layar warna 6,2" untuk pemutaran video & foto sangat cocok untuk hiburan menyenangkan di mobil Anda. Nikmati juga film & musik dari berbagai sumber dan jangan pernah melewatkan panggilan telepon.
Layar sentuh 15,7 cm (6,2")
Teknologi FullSound yang inovatif dari Philips mengembalikan detail sonik ke musik MP3 yang terkompresi, secara dramatis memperkaya dan menyempurnakannya, sehingga Anda bisa menikmati musik luar biasa tanpa gangguan. Berdasarkan algoritma pasca-pemrosesan audio, FullSound memadukan keahlian Philips yang terkenal di bidang reproduksi musik dengan kekuatan generasi terbaru Digital Signal Processor. Hasilnya adalah suara bass yang lebih penuh dengan kedalaman & dentuman yang lebih terasa, peningkatan kejernihan suara dan instrumen, serta detail yang kaya. Temukan kembali musik MP3 Anda dalam suara nyata yang akan menyentuh jiwa dan menggerakkan kaki Anda.
Teknologi Zona Musik inovatif Philips memungkinkan pengemudi dan penumpang untuk menikmati musik dengan efek spasial yang tajam, seperti yang diinginkan para artis untuk di dengar. Pengguna dapat dengan mudah beralih ke zona mendengar musik dari pengemudi ke penumpang dan sebaliknya untuk mendapatkan fokus sonik terbaik di mobil. Tombol kendali zona yang berdedikasi memberikan tiga pengaturan sebelum ditentukan - Kiri, Kanan, dan Fokus (dan Semua) - sehingga Anda akan mendapatkan menyamai kebutuhan mendengar dengan mudah dan secara dinamis sendiri atau dengan penumpang Anda.
Teknologi MAX Sound memproduksi dorongan instan pada suara bass dan trebel, memaksimalkan performa volume dan menciptakan secara instan pengalaman mendengar yang luar biasa hanya dengan sentuhan pada tombol. Sirkuit elektronik canggihnya mengalibrasi pengaturan suara dan volume yang sudah ada, secara instan mendorong bass, trebel, dan volume ke tingkat maksimum di luar batas orisinal tanpa gangguan. Hasil akhirnya adalah memperkuat spektrum suara dan volume dan mendorong audio yang ampuh yang dapat menambahkan jarak tempuh pada musik Anda.
Ulasan