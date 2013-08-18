2 year warranty
Dihentikan
Mengaktifkan Dynamic Bass Boost (DBB), dan frekuensi bass rendah secara elektronik meningkat untuk mendapatkan reproduksi suara konsisten, khususnya ketika volume speaker diatur pada tingkat rendah. Anda akan mendengarkan suara bass yang luar biasa kapan pun.
Pemutar Philips kompatibel dengan kebanyakan disc DVD dan CD yang tersedia di pasaran. DVD+/-R dapat menerima kedua format DVD yang dapat merekam. Seperti, DVD+/-RW yang dapat menangani jenis disc yang dapat ditulis ulang pada umumnya. Kualitas SVCD (Super VideoCD) memainkan gambar yang lebih tajam daripada VCD karena resolusi yang lebih tinggi. MPEG4 dirancang untuk mengirimkan video berkualitas DVD (MPEG-2) pada tingkat data yang lebih rendah dan ukuran file yang lebih kecil. Kodek DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG4 canggih yang memperkecil ukuran video digital yang dapat menjaga kualitas gambar.
5.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
hoots
18/08/2013
Malaysia
I am satisfied of my purchase.
I have been using this product since 2011. dxx love it.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CED1700 Car audio video system
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CED1700 Car audio video system