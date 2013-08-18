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CED1700 Car audio video system

CED1700/00

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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Dynamic Bass Boost secara elektronik meningkatkan nada rendah

Dynamic Bass Boost secara elektronik meningkatkan nada rendah

Mengaktifkan Dynamic Bass Boost (DBB), dan frekuensi bass rendah secara elektronik meningkat untuk mendapatkan reproduksi suara konsisten, khususnya ketika volume speaker diatur pada tingkat rendah. Anda akan mendengarkan suara bass yang luar biasa kapan pun.

Memutar DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, dan film MPEG4

Memutar DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, dan film MPEG4

Pemutar Philips kompatibel dengan kebanyakan disc DVD dan CD yang tersedia di pasaran. DVD+/-R dapat menerima kedua format DVD yang dapat merekam. Seperti, DVD+/-RW yang dapat menangani jenis disc yang dapat ditulis ulang pada umumnya. Kualitas SVCD (Super VideoCD) memainkan gambar yang lebih tajam daripada VCD karena resolusi yang lebih tinggi. MPEG4 dirancang untuk mengirimkan video berkualitas DVD (MPEG-2) pada tingkat data yang lebih rendah dan ukuran file yang lebih kecil. Kodek DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG4 canggih yang memperkecil ukuran video digital yang dapat menjaga kualitas gambar.

Perlindungan anti-guncangan super untuk kenikmatan musik yang lembut

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

18/08/2013

Malaysia

Malaysia

I am satisfied of my purchase.

I have been using this product since 2011. dxx love it.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CED1700 Car audio video system

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CED1700 Car audio video system

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