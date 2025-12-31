ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama
  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama

Dihentikan

Sistem video audio mobil

CED1900BT/98

Nikmati musik live dengan video di mobil

Philips CED1900BT yang dilengkapi layar warna 6,2" untuk pemutaran video & foto sangat cocok untuk hiburan menyenangkan di mobil Anda. Nikmati juga film & musik dari berbagai sumber dan jangan pernah melewatkan panggilan telepon, dengan penerima Bluetooth® bawaannya.

Lihat semua manfaat

Terobsesi dengan suara

Nikmati musik live dengan video di mobil

  • Layar sentuh 15,7 cm (6,2")

  • Bluetooth

Audio out untuk amplifier tambahan

Desain chassis perfect-fit 2.0 DIN

Desain chassis perfect-fit 2.0 DIN.

Memutar DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, dan film MPEG4

Memutar DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, dan film MPEG4

Pemutar Philips kompatibel dengan kebanyakan disc DVD dan CD yang tersedia di pasaran. DVD+/-R dapat menerima kedua format DVD yang dapat merekam. Seperti, DVD+/-RW yang dapat menangani jenis disc yang dapat ditulis ulang pada umumnya. Kualitas SVCD (Super VideoCD) memainkan gambar yang lebih tajam daripada VCD karena resolusi yang lebih tinggi. MPEG4 dirancang untuk mengirimkan video berkualitas DVD (MPEG-2) pada tingkat data yang lebih rendah dan ukuran file yang lebih kecil. Kodek DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG4 canggih yang memperkecil ukuran video digital yang dapat menjaga kualitas gambar.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.