2 year warranty
Dihentikan
CED1900BT/98
Nikmati musik live dengan video di mobil
Philips CED1900BT yang dilengkapi layar warna 6,2" untuk pemutaran video & foto sangat cocok untuk hiburan menyenangkan di mobil Anda. Nikmati juga film & musik dari berbagai sumber dan jangan pernah melewatkan panggilan telepon, dengan penerima Bluetooth® bawaannya.
Layar sentuh 15,7 cm (6,2")
Bluetooth
Desain chassis perfect-fit 2.0 DIN.
Pemutar Philips kompatibel dengan kebanyakan disc DVD dan CD yang tersedia di pasaran. DVD+/-R dapat menerima kedua format DVD yang dapat merekam. Seperti, DVD+/-RW yang dapat menangani jenis disc yang dapat ditulis ulang pada umumnya. Kualitas SVCD (Super VideoCD) memainkan gambar yang lebih tajam daripada VCD karena resolusi yang lebih tinggi. MPEG4 dirancang untuk mengirimkan video berkualitas DVD (MPEG-2) pada tingkat data yang lebih rendah dan ukuran file yang lebih kecil. Kodek DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG4 canggih yang memperkecil ukuran video digital yang dapat menjaga kualitas gambar.
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