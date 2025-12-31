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Sistem video audio mobil

CED230/98

Nikmati musik dan video live di mobil

Nikmati film, musik & foto dari berbagai sumber selama perjalanan dengan Philips CED230X. Sistem ini juga memiliki panel depan anti pencurian yang dapat dilepaskan & Blackout untuk keamanan, dan perlindungan anti kejut untuk alunan musik yang lancar di perjalanan.

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Terobsesi dengan suara

Nikmati musik dan video live di mobil

  • Layar lebar 7,6 cm (3")

  • DVD

MAX Sound untuk mendorong tenaga instan

MAX Sound untuk mendorong tenaga instan

Teknologi MAX Sound memproduksi dorongan instan pada suara bass, memaksimalkan performa volume dan menciptakan secara instan pengalaman mendengar yang luar biasa hanya dengan sentuhan pada tombol. Sirkuit elektronik canggihnya mengalibrasi pengaturan suara dan volume yang sudah ada, secara instan mendorong bass dan volume ke tingkat maksimum tanpa gangguan. Hasil akhirnya adalah memperkuat spektrum suara dan volume dan mendorong audio yang ampuh yang dapat menambahkan jarak tempuh pada musik Anda.

Zona Musik untuk spot manis yang dapat disesuaikan

Zona Musik untuk spot manis yang dapat disesuaikan

Teknologi Zona Musik inovatif Philips memungkinkan pengemudi dan penumpang untuk menikmati musik dengan efek spasial yang tajam, seperti yang diinginkan para artis untuk di dengar. Pengguna dapat dengan mudah beralih ke zona mendengar musik dari pengemudi ke penumpang dan sebaliknya untuk mendapatkan fokus sonik terbaik di mobil. Tombol kendali zona yang berdedikasi memberikan tiga pengaturan sebelum ditentukan - Kiri, Kanan, dan Fokus (dan Semua) - sehingga Anda akan mendapatkan menyamai kebutuhan mendengar dengan mudah dan secara dinamis sendiri atau dengan penumpang Anda.

Dynamic Bass Boost secara elektronik meningkatkan nada rendah

Dynamic Bass Boost secara elektronik meningkatkan nada rendah

Mengaktifkan Dynamic Bass Boost (DBB), dan frekuensi bass rendah secara elektronik meningkat untuk mendapatkan reproduksi suara konsisten, khususnya ketika volume speaker diatur pada tingkat rendah. Anda akan mendengarkan suara bass yang luar biasa kapan pun.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Hindari penggunaan ekstensif set ini dalam volume yang lebih tinggi dari 85 desibel karena dapat merusak pendengaran.