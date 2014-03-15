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Dihentikan

CED780 Car audio video system

CED780/98

5

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

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FullSound untuk menjadikan musik MP3 lebih hidup

FullSound untuk menjadikan musik MP3 lebih hidup

Teknologi FullSound yang inovatif dari Philips mengembalikan detail sonik ke musik MP3 yang terkompresi, secara dramatis memperkaya dan menyempurnakannya, sehingga Anda bisa menikmati musik luar biasa tanpa gangguan. Berdasarkan algoritma pasca-pemrosesan audio, FullSound memadukan keahlian Philips yang terkenal di bidang reproduksi musik dengan kekuatan generasi terbaru Digital Signal Processor. Hasilnya adalah suara bass yang lebih penuh dengan kedalaman & dentuman yang lebih terasa, peningkatan kejernihan suara dan instrumen, serta detail yang kaya. Temukan kembali musik MP3 Anda dalam suara nyata yang akan menyentuh jiwa dan menggerakkan kaki Anda.

Zona Musik untuk spot manis yang dapat disesuaikan

Zona Musik untuk spot manis yang dapat disesuaikan

Teknologi Zona Musik inovatif Philips memungkinkan pengemudi dan penumpang untuk menikmati musik dengan efek spasial yang tajam, seperti yang diinginkan para artis untuk di dengar. Pengguna dapat dengan mudah beralih ke zona mendengar musik dari pengemudi ke penumpang dan sebaliknya untuk mendapatkan fokus sonik terbaik di mobil. Tombol kendali zona yang berdedikasi memberikan tiga pengaturan sebelum ditentukan - Kiri, Kanan, dan Fokus (dan Semua) - sehingga Anda akan mendapatkan menyamai kebutuhan mendengar dengan mudah dan secara dinamis sendiri atau dengan penumpang Anda.

USB Direct dan slot kartu SDHC untuk pemutaran MP3/WMA

USB Direct dan slot kartu SDHC untuk pemutaran MP3/WMA

Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct dan slot kartu SDHC terpasang.

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5.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

4
3
2
1

15/03/2014

Malaysia

Malaysia

ced780

good and excellent, easy to use...i like the sound system of ced 780

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CED780 Car audio video system

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CED780 Car audio video system

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