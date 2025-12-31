ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk tunggal

Dihentikan

CarStudio CEM3100 Car audio system

CEM3100/00

Lihat semua manfaat
Zona Musik untuk spot manis yang dapat disesuaikan

Zona Musik untuk spot manis yang dapat disesuaikan

Teknologi Zona Musik inovatif Philips memungkinkan pengemudi dan penumpang untuk menikmati musik dengan efek spasial yang tajam, seperti yang diinginkan para artis untuk di dengar. Pengguna dapat dengan mudah beralih ke zona mendengar musik dari pengemudi ke penumpang dan sebaliknya untuk mendapatkan fokus sonik terbaik di mobil. Tombol kendali zona yang berdedikasi memberikan tiga pengaturan sebelum ditentukan - Kiri, Kanan, dan Fokus (dan Semua) - sehingga Anda akan mendapatkan menyamai kebutuhan mendengar dengan mudah dan secara dinamis sendiri atau dengan penumpang Anda.

Dynamic Bass Boost secara elektronik meningkatkan nada rendah

Dynamic Bass Boost secara elektronik meningkatkan nada rendah

Mengaktifkan Dynamic Bass Boost (DBB), dan frekuensi bass rendah secara elektronik meningkat untuk mendapatkan reproduksi suara konsisten, khususnya ketika volume speaker diatur pada tingkat rendah. Anda akan mendengarkan suara bass yang luar biasa kapan pun.

Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari drive USB portabel

Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari drive USB portabel

Colokkan perangkat ke port USB pada sistem Hi-Fi Philips Anda. Musik digital Anda akan diputar secara langsung dari perangkat. Saat ini Anda dapat berbagi momen favorit Anda dengan keluarga dan teman.

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.