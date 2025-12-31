2 year warranty
Dihentikan
CID3692/00
Mengaktifkan Dynamic Bass Boost (DBB), dan frekuensi bass rendah secara elektronik meningkat untuk mendapatkan reproduksi suara konsisten, khususnya ketika volume speaker diatur pada tingkat rendah. Anda akan mendengarkan suara bass yang luar biasa kapan pun.
Pemutar Philips kompatibel dengan kebanyakan disc DVD dan CD yang tersedia di pasaran. DVD+/-R dapat menerima kedua format DVD yang dapat merekam. Seperti, DVD+/-RW yang dapat menangani jenis disc yang dapat ditulis ulang pada umumnya. Kualitas SVCD (Super VideoCD) memainkan gambar yang lebih tajam daripada VCD karena resolusi yang lebih tinggi. MPEG4 dirancang untuk mengirimkan video berkualitas DVD (MPEG-2) pada tingkat data yang lebih rendah dan ukuran file yang lebih kecil. Kodek DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG4 canggih yang memperkecil ukuran video digital yang dapat menjaga kualitas gambar.
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