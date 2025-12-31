Memutar DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, dan film MPEG4

Pemutar Philips kompatibel dengan kebanyakan disc DVD dan CD yang tersedia di pasaran. DVD+/-R dapat menerima kedua format DVD yang dapat merekam. Seperti, DVD+/-RW yang dapat menangani jenis disc yang dapat ditulis ulang pada umumnya. Kualitas SVCD (Super VideoCD) memainkan gambar yang lebih tajam daripada VCD karena resolusi yang lebih tinggi. MPEG4 dirancang untuk mengirimkan video berkualitas DVD (MPEG-2) pada tingkat data yang lebih rendah dan ukuran file yang lebih kecil. Kodek DivX merupakan teknologi kompresi video berbasis MPEG4 canggih yang memperkecil ukuran video digital yang dapat menjaga kualitas gambar.