2 year warranty
Dihentikan
CR2016P5B/59
Teknologi berkualitas terbaik untuk perangkat kecil
Menghadirkan performa tahan lama dalam perangkat elektronik kecil sehari-hari
5 unit
Lithium
Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.
Teknologi Lithium, Perak, dan Alkaline menawarkan daya maksimum yang andal serta nilai seumur hidup untuk perangkat kecil.
Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.
Ulasan
Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.