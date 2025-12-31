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Dihentikan

MinicellsButton cell

CR2016P5B/59

Teknologi berkualitas terbaik untuk perangkat kecil

Menghadirkan performa tahan lama dalam perangkat elektronik kecil sehari-hari

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Teknologi berkualitas terbaik untuk perangkat kecil

  • 5 unit

  • Lithium

Baterai Lithium Philips mengandung 0% Kadmium, Merkuri, Timbal

Baterai Philips ini dijamin bebas dari logam berat berbahaya seperti Kadmium, Merkuri, dan Timbal.

Teknologi Lithium, Perak, dan Alkaline untuk perangkat kecil

Teknologi Lithium, Perak, dan Alkaline menawarkan daya maksimum yang andal serta nilai seumur hidup untuk perangkat kecil.

Andal untuk kinerja jangka panjang

Digunakan teknologi istimewa saat produksi guna menjamin kinerja yang andal dan tahan lama.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.