Gunakan mitra logistik Green Eletron untuk membuang baterai

Untuk berkontribusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, gunakan mitra logistik balik kami, Green Eletron, untuk membuang baterai secara bertanggung jawab. Lihat situs web https://www.greeneletron.org.br/pilhas untuk informasi tentang tempat pengumpulan.